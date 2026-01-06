x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe Trump spune că republicanii trebuie să câștige alegerile din noiembrie, altfel va fi pus sub acuzare

Trump spune că republicanii trebuie să câștige alegerile din noiembrie, altfel va fi pus sub acuzare

de Redacția Jurnalul    |    06 Ian 2026   •   20:38
Trump spune că republicanii trebuie să câștige alegerile din noiembrie, altfel va fi pus sub acuzare
Sursa foto: Hepta/Trump către aleșii republicani: Dacă nu câștigăm alegerile din noiembrie, voi fi pus sub acuzare

Donald Trump le-a cerut marți republicanilor din Camera Reprezentanților să rămână uniți înaintea alegerilor legislative intermediare din noiembrie 2026, avertizând că pierderea controlului asupra Congresului ar putea duce la declanșarea unor proceduri de punere sub acuzare împotr sa.

„Trebuie să câștigați alegerile de la mijlocul mandatului, pentru că dacă nu le câștigăm… vor găsi un motiv să mă pună sub acuzare”, le-a spus Trump aleșilor republicani din Camera Reprezentanților, la Kennedy Center, potrivit Reuters.

Trump a afirmat că republicanii ar fi putut să-l pună sub acuzare pe fostul președinte Joe Biden „pentru 100 de lucruri diferite”, însă nu au făcut-o, deoarece democrații sunt „mai răi”.

Președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, a lansat același avertisment la finalul lunii trecute, la un eveniment organizat în Arizona.

„Dacă pierdem majoritatea în Cameră, stânga radicală, așa cum ați auzit deja, îl va pune sub acuzare pe președintele Trump”, a spus Johnson. „Vor crea un haos total. Nu putem permite să se întâmple asta”, a adăugat acesta.

Trump a fost pus sub acuzare în 2019, la un an după ce democrații au recâștigat controlul asupra Camerei Reprezentanților, și în 2021, cu puțin timp înainte de încheierea primului său mandat. Senatul, controlat de republicani, a votat achitarea sa în ambele cazuri.

Unii democrați au avansat recent ideea declanșării procedurii de „impeachment” (punere sub acuzare) împotriva lui Trump, în urma operațiunii SUA de capturare a președintelui venezuelean Nicolás Maduro, conform The Hill.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: trump republicani SUA
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri