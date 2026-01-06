Trump spune că republicanii trebuie să câștige alegerile din noiembrie, altfel va fi pus sub acuzare

„Trebuie să câștigați alegerile de la mijlocul mandatului, pentru că dacă nu le câștigăm… vor găsi un motiv să mă pună sub acuzare”, le-a spus Trump aleșilor republicani din Camera Reprezentanților, la Kennedy Center, potrivit Reuters.

Trump a afirmat că republicanii ar fi putut să-l pună sub acuzare pe fostul președinte Joe Biden „pentru 100 de lucruri diferite”, însă nu au făcut-o, deoarece democrații sunt „mai răi”.

Președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, a lansat același avertisment la finalul lunii trecute, la un eveniment organizat în Arizona.

„Dacă pierdem majoritatea în Cameră, stânga radicală, așa cum ați auzit deja, îl va pune sub acuzare pe președintele Trump”, a spus Johnson. „Vor crea un haos total. Nu putem permite să se întâmple asta”, a adăugat acesta.

Trump a fost pus sub acuzare în 2019, la un an după ce democrații au recâștigat controlul asupra Camerei Reprezentanților, și în 2021, cu puțin timp înainte de încheierea primului său mandat. Senatul, controlat de republicani, a votat achitarea sa în ambele cazuri.

Unii democrați au avansat recent ideea declanșării procedurii de „impeachment” (punere sub acuzare) împotriva lui Trump, în urma operațiunii SUA de capturare a președintelui venezuelean Nicolás Maduro, conform The Hill.

