Citim, traducem și descoperim literatura română la Târgul Internațional de Carte de la Bruxelles 2025

După succesul ediției anterioare, când ICR a participat prima oară cu un stand propriu, prezența din acest an va oferi culturii scrise noi oportunități de vizibilitate pe scena internațională. Pentru a celebra dialogul intercultural și importanța traducerilor de calitate în promovarea literaturii române dincolo de granițe, prezența ICR din acest an se desfășoară sub sloganul ,,Citim, traducem și descoperim literatura română în întreaga lume’’, în acord cu tematica generală a Târgului - Habiter le monde, grafica standului ICR fiind realizată de artistul Marius P. Weber.

„Faptul că de anul trecut participăm la târgul de carte de la Bruxelles (ICR participă acum cu stand la 14 târguri) este un pas important pentru promovarea autorilor români în spațiul francofon. Dar și pentru avansul literaturii române pe piața de carte belgiană, unde există un potențial ridicat de a crește numărul autorilor români traduși și publicați. În același timp, apreciez că organizarea în paralel a standului european prin clusterul local al EUNIC este un model de bune practici – în contextul în care această inițiativă are loc chiar în capitala Europei, care poate să inspire astfel de inițiative comune la târguri importante din Europa, dar mai ales din afara ei.” a declarat Liviu Jicman, Președintele ICR și Președinte EUNIC - European Union National Institutes for Culture

Standul ICR (numărul 227, Pavilionul 2) este amplasat în zona principală a clădirii și cuprinde un spațiu de expunere și vânzare a cărților, în care vizitatorii vor găsi peste 500 de volume, cărți și albume publicate de editurile reprezentative din România, printre care și Editura ICR, cu precădere în limba franceză, dar și în alte limbi străine și în limba română. Vor fi disponibile traduceri în limba franceză ale unor titluri din literatura, arta și cultura română recent apărute în spațiul francofon cu sprijinul oferit de programele ICR de finanțare Translation and Publication Support și Publishing România, derulate prin Centrul Național al Cărții.

Grație parteneriatului cu librăria online diasporaciteste.eu, cititorii vor putea achiziționa titluri aparținând tuturor genurilor literare: beletristică, cărți de istorie, geografie și turism, albume de artă și patrimoniu cultural românesc, cărți de divertisment și cărți pentru copii.

Ediția din acest an a Târgului va oferi o nouă oportunitate de afirmare a spațiului cultural comun, de limbă și cultură, împărtășit de România și de Republica Moldova. Și cu acest prilej,

ICR va reitera sprijinul său pentru parcursul cultural european al Republicii Moldova și modul prin care literatura, în cazul de față poezia, poate contribui la promovarea valorilor europene comune.

Astfel, în data de 13 martie 2025, ora 16:00, pe scena Kiosque a Târgului, se va desfășura evenimentul literar intitulat „La Poésie d’aujourd’hui et ses territoires dans le monde: La Roumanie et la République de Moldavie” / „Poezia de astăzi și teritoriile sale în lume: România și Republica Moldova”, încadrat de organizatorii Târgului în secțiunea Label Edition și în seria de inițiative dedicate traducerilor literare. D ezbaterea va fi moderată de Juliette Dehout, reprezentantă a asociației culturale Maison de la poésie d’Amay – una dintre cele mai cunoscute asociații belgiene de profil, care oferă rezidențe literare, organizează numeroase ateliere creative și deține editura L'Arbre à paroles.

Vor fi prezentate trei volume apărute cu sprijinul programelor Translation and Publication Support și Publishing Romania: Tată, deschide ușa / Père, ouvre la porte, antologie de poezie bilingvă (română-franceză), care include poeme din volumele Oedip, regele mamei lui Freud (2002), Daţi foc la cărţi (2012) și Privelişti (2017) de Alexandru Vakulovski, traducere în limba franceză de Linda Maria Baros (Editura La Veilleuse, Elveția, 2024); Și când îmi voi ridica fruntea / Et quand je lèverai le front, antologie de poezie de Moni Stănilă, traducere în limba franceză de Linda Maria Baros (Editura La Traductière, Franța, 2024); nu în ultimul rând, albumul intitulat Libertate-35 / Liberté-35 de Linda Maria Baros, în calitate de editor și traducător al acestei antologii, care cuprinde poezii semnate de Nora Iuga, Ioan Es. Pop, Cassian Maria Spiridon etc. (Editura La Traductière, Franța, 2024). Vor participa poeții Moni Stănilă, Alexandru Vakulovski și traducătoarea și editoarea Linda Maria Baros.

Al doilea eveniment literar, intitulat Literatura în epoca absurdului, va avea loc sub egida clusterului EUNIC Bruxelles, în data de 14 martie 2025, ora 18.00, pe scena Place de l'Europe. Invitat va fi scriitorul Cristian Fulaș din România, care va dialoga cu scriitorul leton Janis Jonevs. Dezbaterea, moderată de editoarea Aurélie Bontout-Roche, va aborda provocări actuale cu care se confruntă Europa de Est. Va fi prezentat romanul Specii (La Pire espèce) de Cristian Fulaș, publicat recent la editura La Peuplade, în traducerea semnată de Florica și Jean-Louis Courriol.



Evenimentul este organizat în cooperare cu Reprezentanța Comisiei Europene la Bruxelles și consorțiul Premiului Uniunii Europene pentru Literatură (EUPL), accentuându-se importanța circulării transfrontaliere a operelor europene și a diversității culturale a Uniunii Europene.

Participarea membrilor clusterului EUNIC - Forumul Cultural Austriac, Institutul Cervantes, Institutul Camões, Centrul Cultural Ceh, Institutul Cultural Italian, Alliance Française, Goethe-Institut, Institutul Cultural Polonez și ICR – este coordonată de Institutul Cultural Român de la Bruxelles, care deține președinția EUNIC Bruxelles, și accentuează importanța cooperării și a unității europene, cu atât mai valoroase într-o societate care se confruntă cu multiple crize și conflicte. Cărțile prezentate de institutele culturale au fost selectate în cooperare cu Reprezentanța Comisiei Europene din Bruxelles, în vederea abordării unor teme europene actuale (migrația, incluziunea socială, adaptarea la schimbările climatice, lupta împotriva corupției, pericolele lumii digitale în cazul unei utilizări necorespunzătoare a acestora, reducerea disparităților dintre regiunile europene etc).

Târgul de Carte de la Bruxelles este unul dintre cele mai importante evenimente culturale din capitala Belgiei și a Uniunii Europene, care reunește anual mii de autori, ilustratori, editori, difuzori, librari, critici, bibliotecari, precum și zeci de mii de cititori. În 2024, când Institutul Cultural Român a participat prima oară la acest târg internațional cu un stand propriu, cifrele comunicate de organizatorii belgieni au demonstrat succesul acestei prime prezențe: 75.000 de vizitatori, 400.000 de interacțiuni pe rețelele sociale și 100.000 utilizatori ai paginii web a târgului. În cele 3 pavilioane, au fost prezente peste 500 de edituri, cu participarea a peste 1000 de autori din întreaga lume și a câtorva sute de reprezentanți ai bibliotecilor din Belgia.