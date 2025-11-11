În paginile primului volum, cititorii pătrund în epoca marilor întemeietori ai imperiului, de la Cezar la Augustus, de la figurile legendare ale Republicii târzii la primele mari domnii imperiale. Cu talentul unui povestitor și rigoarea unui istoric, Dumitru Tudor reconstituie momentele de glorie și de decadență, intrigile curții și bătăliile decisive, oferind o perspectivă umană asupra celor care au purtat coroana Romei.

Fiecare împărat prinde viață ca un personaj complex, cu slăbiciuni, pasiuni și contradicții, iar în spatele fastului imperial se dezvăluie adevărata luptă pentru putere, glorie și nemurire. Scrisă într-un limbaj accesibil, lucrarea transformă istoria în poveste - o poveste despre oameni, idealuri și moștenirea unui imperiu care continuă să fascineze și astăzi.

„Figuri de împărați romani” este o meditație asupra naturii umane și a modului în care dorința de putere și setea de glorie au modelat civilizația occidentală.

Volumul I este disponibil la chioșcurile de ziare și la punctele de difuzare a presei începând de marți, 11 noiembrie.

Preț: 40 lei

