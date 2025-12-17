Fiul regizorului Rob Reiner, acuzat de uciderea părinților, a apărut pentru prima dată în instanță

Nick Reiner, în vârstă de 32 de ani, fiul cunoscutului regizor Rob Reiner, a apărut miercuri pentru prima dată în fața unui judecător din Los Angeles, fiind acuzat de două capete de acuzare pentru crimă de gradul întâi, după moartea părinților săi, scrie BBC.

La audiere, Reiner a renunțat temporar la dreptul de a depune o pledoarie, iar instanța a decis amânarea procedurii până la data de 7 ianuarie, când acesta va putea să se declare vinovat sau nevinovat.

Avocatul său, Alan Jackson, a declarat că dosarul ridică „probleme complexe și serioase” care trebuie analizate înainte de următoarea etapă procesuală.

Rob Reiner și soția sa, Michele Singer Reiner, au fost găsiți înjunghiați mortal duminică, în locuința lor din cartierul Brentwood.

Nick Reiner a fost pus sub acuzare două zile mai târziu.

În timpul scurtei audieri, inculpatul a răspuns doar afirmativ atunci când judecătorul l-a întrebat dacă înțelege dreptul la un proces rapid.

Din motive de siguranță, presa nu a avut voie să îl filmeze, iar acesta a purtat o vestă de prevenire a suicidului.

Reiner a fost prezent în sală, dar a rămas în afara câmpului vizual al jurnaliștilor.

Avocatul apărării a cerut reținere în judecarea publică a cazului și respect pentru procesul legal și pentru familia îndoliată.

Potrivit unor experți juridici, amânarea pledoariei ar putea permite efectuarea unei evaluări psihiatrice, necesară pentru a stabili dacă inculpatul este apt să fie judecat.

Până la următoarea audiere, Nick Reiner rămâne în arest, într-un centru de detenție din Los Angeles.

Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă închisoare pe viață fără posibilitatea eliberării condiționate sau pedeapsa capitală, procurorii urmând să decidă ulterior dacă vor solicita condamnarea la moarte.

