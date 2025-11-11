Gala Premiilor HESPERUS 2025

Având în vedere contextul economic actual, conducerea Fundației Culturale HESPERUS a decis ca ediția din acest an să se desfășoare într-o singură zi, într-un format concentrat, dar păstrând tradiția recunoașterii excelenței culturale.

Fundația Culturală HESPERUS, înființată în anul 1991 de un grup de personalități culturale, profesori și jurnaliști — printre care se numără Ing. I.C. Florea (pionier al radiofoniei românești), C.D. Constantinescu (Secretar General RADIO UNIVERSUL), Ioan Ion Diaconu („Memoria pământului românesc”), poeta și redactorul RTV Maria Urbanovici, Ioan Iacob (poet, redactor RTV, Președinte fondator), dramaturgul Pușa Roth (Vicepreședinte fondator), Dr. Ing. Ileana Tipuriță, artistul plastic Daniela Marin, regizorul Nicolae Corjos și actorul Adrian Pintea — continuă prin această gală o tradiție de peste trei decenii de promovare a valorilor culturale românești și internaționale.

Laureații ediției 2025 provin din România, Peru și Statele Unite ale Americii, consolidând caracterul internațional al evenimentului.

O noutate a acestei ediții va fi momentul „In memoriam RAMON STAGNARO”, dedicat celebrului producător și chitarist peruan care a colaborat cu artiști precum Diana Ross, Celine Dion, Enrique Iglesias, Nelly Furtado, Ricky Martin, Andrea Bocelli, Roberto Carlos, Vangelis, moment la care va fi prezent domnul Fernando Cisterna, responsabil cu Afaceri culturale în cadrul Ambasadei Republicii Peru în România.

Sponsorii tradiționali ai Galei Premiilor HESPERUS sunt și în acest an ROMPAN (Patronatul Român din Industria de Morărit, Panificație și Produse Făinoase) și Cramele Odobești.

Biblioteca Metropolitană București se bucură să fie, și în acest an, partener al Fundației Culturale HESPERUS în celebrarea performanței și a dialogului cultural internațional.

Despre Biblioteca Metropolitană București (BMB)

Biblioteca Metropolitană București este o rețea de biblioteci publice aflată sub patronajul Primăriei Municipiului București, ce facilitează accesul liber la informare, educație și lectură prin serviciul gratuit de împrumut la domiciliu. Prin oferta sa culturală bogată, desfășurată în filialele din toate sectoarele capitalei, BMB contribuie activ la dezvoltarea comunității și la îmbunătățirea calității vieții bucureștenilor.