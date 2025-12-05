Humanitas, Humanitas Fiction și Humanitas Junior la Gaudeamus – vineri în Pavilionul B2 al Complexului Expoziţional Romexpo

Toate cărțile Humanitas au o reducere de preț de 10%, cărțile pentru copii pot fi cumpărate cu 15% reducere, iar pentru cele peste 150 de titluri publicate în ediții de colecție vă oferim prețuri speciale, valabile numai la Gaudeamus.

Vă invităm la standul Humanitas, în Pavilionul B2 al Complexului Expoziţional Romexpo, zilnic între 10.00 şi 20.00. Accesul este liber.

PROGRAMUL EVENIMENTELOR

Vineri, 5 decembrie

12.00–12.30

Humanitas Junior și Fanbook

Florin Irimia, Povestea unei nopți de iarnă, ilustrații de Anca Smărăndache

Vor vorbi: Florin Irimia, Anca Smărăndache

12.30–13.00

Humanitas Junior și Fanbook

Iv cel Naiv, Anxionauții, ilustrații de Petridean

Vor vorbi: Mircea Dragu, Carmen Tiderle

13.30–14.00

Editura Humanitas

Valentin Constantin, De ce privim în direcția greșită

Vor vorbi: Valentin Constantin, Ioan Stanomir

Sesiune de autografe

14.00–14.30

Editura Humanitas, noutăți în seria „Psi“, colecția „Știință“

Donald L. Carveth, Vinovăția. O introducere contemporană

Giuseppe Plazzi, Cei trei frați care nu dormeau niciodată și alte povești despre tulburările somnului

Vor vorbi: Alexandru N. Stermin, Mircea Dragu, Luisa Neag

14.30–15.15

Editura Humanitas

Gabriel Șerban, Povestiri din țara jaguarului roșu. O călătorie mexicană

Vor vorbi: Gabriel Șerban, Alexandru N. Stermin, Marius Chivu

Sesiune de autografe

15.15–15.45

Editura Humanitas

Dan Perșa, Recensământul morților

Vor vorbi: Dan Perșa, Andreea Răsuceanu, Radu Paraschivescu

Sesiune de autografe

15.45–16.15

Editura Humanitas Fiction, lansarea volumelor

Spectacol de gală de Fiona Davis

Romanul Parisului de Ruth Reichl

O moarte foarte ușoară de Simone de Beauvoir

Vor vorbi: Sînziana Dragoș, Gabriela Avram, Alexandru N. Stermin, Denisa Comănescu

16.15–17.00

Editura Humanitas Fiction, lansarea romanelor

Călătorie către curcubeu de Yasunari Kawabata

Cafeneaua Lună plină de Mai Mochizuki

Vor vorbi: Hiromu Mimata, secretar pe probleme culturale al Ambasadei Japoniei, Raluca Nicolae, Mihaela Albulescu, Șerban Georgescu, Denisa Comănescu

17.00–17.30

Editura Humanitas

Constantin Ardeleanu, Un drum de fier prin „Estul Sălbatic“. Dobrogea otomană în zorii capitalismului

Vor vorbi: Constantin Ardeleanu, Daniel Cain, Silvia Marton, Cristian Preda

Sesiune de autografe

17.30–18.00

Editura Humanitas

Constanța Vintilă (ed.), Nefericita petrecere a vieții mele. Memoriile postelnicesei Elena Hartulari

Vor vorbi: Daniel Cain, Cristian Preda, Constantin Ardeleanu

18.00–18.30

Editura Humanitas, lansarea seriei „Instrumente Psi“, colecția „Știință“

Billy Garvey, Zece lucruri despre sănătatea mintală a copilului tău

Claire‑Lucie Cziffra, Evadarea din relațiile perverse. Cum să recunoaștem un pervers narcisic cu ajutorul poveștilor

Vor vorbi: Sabina Isdrailă, Mircea Dragu, Alexandru N. Stermin

Cocktail aniversar Humanitas – 35 de ani și Humanitas Fiction – 18 ani oferit de Jidvei