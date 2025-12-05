Humanitas, Humanitas Fiction și Humanitas Junior la Gaudeamus – vineri în Pavilionul B2 al Complexului Expoziţional Romexpo

Toate cărțile Humanitas au o reducere de preț de 10%, cărțile pentru copii pot fi cumpărate cu 15% reducere, iar pentru cele peste 150 de titluri publicate în ediții de colecție vă oferim prețuri speciale, valabile numai la Gaudeamus.
Vă invităm la standul Humanitas, în Pavilionul B2 al Complexului Expoziţional Romexpo, zilnic între 10.00 şi 20.00. Accesul este liber.
PROGRAMUL EVENIMENTELOR
Vineri, 5 decembrie
12.00–12.30
Humanitas Junior și Fanbook
Florin Irimia, Povestea unei nopți de iarnă, ilustrații de Anca Smărăndache
Vor vorbi: Florin Irimia, Anca Smărăndache
12.30–13.00
Humanitas Junior și Fanbook
Iv cel Naiv, Anxionauții, ilustrații de Petridean
Vor vorbi: Mircea Dragu, Carmen Tiderle
13.30–14.00
Editura Humanitas
Valentin Constantin, De ce privim în direcția greșită
Vor vorbi: Valentin Constantin, Ioan Stanomir
Sesiune de autografe
14.00–14.30
Editura Humanitas, noutăți în seria „Psi“, colecția „Știință“
Donald L. Carveth, Vinovăția. O introducere contemporană
Giuseppe Plazzi, Cei trei frați care nu dormeau niciodată și alte povești despre tulburările somnului
Vor vorbi: Alexandru N. Stermin, Mircea Dragu, Luisa Neag
14.30–15.15
Editura Humanitas
Gabriel Șerban, Povestiri din țara jaguarului roșu. O călătorie mexicană
Vor vorbi: Gabriel Șerban, Alexandru N. Stermin, Marius Chivu
Sesiune de autografe
15.15–15.45
Editura Humanitas
Dan Perșa, Recensământul morților
Vor vorbi: Dan Perșa, Andreea Răsuceanu, Radu Paraschivescu
Sesiune de autografe
15.45–16.15
Editura Humanitas Fiction, lansarea volumelor
Spectacol de gală de Fiona Davis
Romanul Parisului de Ruth Reichl
O moarte foarte ușoară de Simone de Beauvoir
Vor vorbi: Sînziana Dragoș, Gabriela Avram, Alexandru N. Stermin, Denisa Comănescu
16.15–17.00
Editura Humanitas Fiction, lansarea romanelor
Călătorie către curcubeu de Yasunari Kawabata
Cafeneaua Lună plină de Mai Mochizuki
Vor vorbi: Hiromu Mimata, secretar pe probleme culturale al Ambasadei Japoniei, Raluca Nicolae, Mihaela Albulescu, Șerban Georgescu, Denisa Comănescu
17.00–17.30
Editura Humanitas
Constantin Ardeleanu, Un drum de fier prin „Estul Sălbatic“. Dobrogea otomană în zorii capitalismului
Vor vorbi: Constantin Ardeleanu, Daniel Cain, Silvia Marton, Cristian Preda
Sesiune de autografe
17.30–18.00
Editura Humanitas
Constanța Vintilă (ed.), Nefericita petrecere a vieții mele. Memoriile postelnicesei Elena Hartulari
Vor vorbi: Daniel Cain, Cristian Preda, Constantin Ardeleanu
18.00–18.30
Editura Humanitas, lansarea seriei „Instrumente Psi“, colecția „Știință“
Billy Garvey, Zece lucruri despre sănătatea mintală a copilului tău
Claire‑Lucie Cziffra, Evadarea din relațiile perverse. Cum să recunoaștem un pervers narcisic cu ajutorul poveștilor
Vor vorbi: Sabina Isdrailă, Mircea Dragu, Alexandru N. Stermin
Cocktail aniversar Humanitas – 35 de ani și Humanitas Fiction – 18 ani oferit de Jidvei