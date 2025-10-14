Lansare de carte la Ateneul Român: „Filarmonica din București în reflectorul cronicii muzicale”, de Octavian Lazăr Cosma

Miercuri, 15 octombrie, ora 18:00 în Salonul Oficial al Ateneului Român (strada Benjamin Franklin nr. 1-3).

Cele patru volume, publicate la Editura Muzicală, documentează aproape opt decenii din istoria Filarmonicii George Enescu: Volumul I: 1866–1906, Volumul II: 1906–1914, Volumul III: 1914–1920, Volumul IV: 1921–1945 (prima ediție: 2003).

În cadrul evenimentului vor lua cuvântul:

Marin Cazacu , Directorul Filarmonicii George Enescu;

Viniciu Moroianu , pianist și profesor universitar;

Mihai Cosma , editor coordonator al volumelor.

, editor coordonator al volumelor. Autorul, acad. Octavian Lazăr Cosma, va interveni printr-o înregistrare video specială.

Cele patru volume constituie o contribuție esențială la istoriografia muzicală românească, oferind cercetătorilor, melomanilor și publicului larg o perspectivă documentată asupra evoluției Filarmonicii George Enescu între anii 1866–1945.

Lucrarea reprezintă prima cercetare amplă care urmărește, în mod riguros și cronologic, impactul activității Filarmonicii asupra vieții culturale și sociale românești. Cititorul este invitat să pătrundă în atmosfera Bucureștiului de altădată și să redescopere modul în care publicul și presa comentau concertele simfonice și parcursul artiștilor.

Realizarea volumelor a presupus un efort de cercetare desfășurat pe parcursul mai multor decenii, bazat pe studierea arhivelor presei din epocă, a fondurilor Bibliotecii Academiei Române și a Bibliotecii Centrale Universitare. Fiecare an de activitate al Filarmonicii este introdus printr-o analiză contextuală, oferind repere istorice și culturale, alături de evaluări asupra calității cronicilor muzicale, construind astfel o panoramă completă a vieții muzicale românești din perioada 1866–1945.

Volumele vor fi distribuite gratuit instituțiilor de profil, printre care Filarmonica George Enescu, Biblioteca Academiei Române, Biblioteca Centrală Universitară și Universitatea Națională de Muzică din București.

Acad. Octavian Lazăr Cosma este un reputat muzicolog român, primul cercetător care a realizat o istorie extinsă a creației și vieții muzicale de pe teritoriul României de astăzi. Doctor în muzicologie la Conservatorul de Muzică Gheorghe Dima din Cluj, a desfășurat o carieră didactică remarcabilă la Universitatea Națională de Muzică din București între anii 1959 și 2014, unde a coordonat teze de doctorat și a predat cursuri de muzicologie și istoria muzicii românești. A publicat peste 33 de volume de studii și numeroase articole de specialitate în reviste naționale și internaționale.

Lansarea este organizată în parteneriat cu Asociația Prietenii Muzicii Serafim Antropov și beneficiază de sprijinul Centrului de Excelență pentru Cercetare Științifică și Proiecte Artistice al Universității Naționale de Muzică din București.