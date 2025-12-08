Lansarea volumului Despite Ceaușescu: A Collection of Romanian Art, la ICR New York. Un eveniment dedicat uneia dintre cele mai importante colecții de artă românească din diaspora

Cartea reunește lucrări reprezentative ale unor artiști români activi în anii ’70–’80 și documentează un segment esențial din Colecția de Artă Românească Geoffrey și Frances Tyler, astăzi parte a patrimoniului Universității din Tasmania – una dintre cele mai vaste și valoroase colecții de artă românească din afara granițelor.

Reunită pe parcursul a trei decenii de Geoffrey Tyler, fost oficial al Fondului Monetar Internațional care a lucrat în Europa în perioada comunistă, colecția cuprinde pictură, sculptură și ceramică realizate de artiști precum Horia Bernea, Ștefan Câlția, Marin Gherasim, Vasile Gorduz, Marcel Guguianu, Sorin Ilfoveanu, Georgeta Năpăruș, Florin Niculiu, Ion Pacea, Corneliu Petrescu, Silvia Radu, Gheorghe Șaru și atelierul Icon. Ansamblul de peste 900 de piese oferă o mărturie amplă și nuanțată asupra vitalității creative, dar și a compromisurilor și tensiunilor morale ale vieții artistice sub regimul Ceaușescu.

Evenimentul va include o discuție-panel cu participarea autoarei Frances Tyler, a profesoarei universitare Caterina Preda (profesoară la Facultatea de Științe Politice a Universității din București) și a curatoarei Rachael Rose (curatoare a Colecțiilor de Artă Plastică din cadrul Universității din Tasmania). Conversația va aborda circumstanțele istorice și politice care au făcut posibilă constituirea colecției, felul în care artiștii au navigat contextul represiv al vremii, precum și controversele și dezvăluirile apărute odată cu accesul la arhivele fostei Securități.

Publicul va putea admira și o selecție de lucrări din colecție, expuse cu această ocazie, care oferă o rară incursiune în unele dintre cele mai relevante expresii ale artei românești din ultimele decenii ale regimului comunist.

Detaliile evenimentului și informații suplimentare cu privire la proiect pot fi consultate pe website-ul ICR New York, la adresa:

https://www.rciusa.info/events/beauty-and-controversy-the-story-of-the-tyler-collection-of-romanian-art