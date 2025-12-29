Retrospectivă 2025. Lando Norris a spart hegemonia lui Verstappen! Campion mondial după un final dramatic de sezon

Lando Norris, campion mondial în premieră. Formula 1 intră într-o nouă eră

Britanicul Lando Norris a cucerit în premieră titlul mondial de Formula 1 în 2025, punând capăt dominației de patru ani a lui Max Verstappen și deschizând un capitol complet nou în Marele Circ. Sezonul a fost unul dintre cele mai intense și imprevizibile din istoria recentă a competiției.

Lando Norris, pilotul echipei McLaren, a reușit să-și transforme visul în realitate la capătul unui sezon marcat de suișuri și coborâșuri, victorii importante, dar și greșeli sau momente de ghinion. Lupta pentru titlu s-a dus până în ultima etapă, într-un duel în trei cu Max Verstappen (Red Bull) și cu colegul său de echipă, australianul Oscar Piastri.

Campionatul a fost decis la o diferență infimă: doar două puncte l-au separat pe Norris de Verstappen la final. Chiar și așa, noul campion mondial a recunoscut că performanța sa ar putea fi greu de repetat în viitor.

„Ar putea fi singura oportunitate din viaţa mea să pot face asta”, a spus Norris despre șansa de a purta numărul unu pe monopostul său în sezonul următor.

„Am multă încredere în echipa mea, am realizat multe în ultimii ani împreună şi sunt încrezător că vom realiza mult mai multe în viitor. Dar Formula 1 este imprevizibilă. Nu ştii niciodată cât de mult se pot schimba lucrurile. Nu ştii niciodată ce se poate întâmpla”, a adăugat el.

McLaren, din nou în vârful lumii

McLaren a confirmat revenirea sa în elită, câștigând al doilea titlu consecutiv la constructori și realizând dubla piloți–constructori pentru prima dată din 1998. Norris și Piastri au fost singurii piloți care au condus clasamentul în acest sezon, iar britanicul a fost considerat un campion merituos.

Totuși, sezonul nu a fost dominat clar de Norris. El nu a bifat cele mai multe victorii și nici nu a petrecut cel mai mult timp în fruntea clasamentului. Max Verstappen a câștigat opt curse, inclusiv ultimele trei Mari Premii ale anului, în timp ce Norris și Piastri au obținut câte șapte victorii fiecare.

Oscar Piastri a condus clasamentul din aprilie până la finalul lunii octombrie și rămâne unul dintre marii favoriți ai viitorului, după un sezon de maturizare accelerată.

Verstappen, sezon de excepție în ciuda pierderii titlului

Deși detronat, Max Verstappen a oferit unele dintre cele mai spectaculoase momente ale sezonului, reușind una dintre cele mai impresionante reveniri din istoria de 75 de ani a Formulei 1. Olandezul a recuperat un deficit de 104 puncte față de Piastri și a încheiat campionatul la doar 11 puncte de lider.

„Campionatele sunt importante, dar nu spun întreaga poveste. Uneori, cel mai bun pilot nu câştigă titlul”, a comentat fostul campion mondial Damon Hill.

Sezonul lui Verstappen a fost marcat și de turbulențe majore la Red Bull, echipă care s-a despărțit de directorul Christian Horner în iulie și de consultantul Helmut Marko în decembrie.

Resetare istorică în Formula 1 din 2026

Formula 1 se pregătește pentru una dintre cele mai mari transformări din ultimele decenii. Din 2026, competiția va avea 11 echipe, odată cu intrarea Cadillac, și va introduce o nouă generație de motoare.

Istoria arată că astfel de schimbări pot redesena complet ierarhiile. Ultima resetare majoră, în 2014, a dus la dominația Mercedes, care a câștigat opt titluri consecutive la constructori.

Mercedes, Ferrari, Red Bull, McLaren și noii veniți Audi și Aston Martin ar putea schimba din nou echilibrul de forțe. Ferrari, fără victorie în 2025 și fără titlu din 2008, este sub presiune maximă, în timp ce Lewis Hamilton a avut un prim sezon dezamăgitor la Maranello.

Sezonul 2026, plin de necunoscute

Adrian Newey va semna primul Aston Martin complet nou, Red Bull va debuta cu propriul motor dezvoltat alături de Ford, iar Audi va prelua echipa Sauber. Francezul Isack Hadjar i se va alătura lui Verstappen la Red Bull, devenind al patrulea său coechipier din 2024 încoace.

Toate privirile vor fi ațintite asupra noii ere din Formula 1, care va debuta oficial pe 8 martie, în Australia.

Pentru Lando Norris, titlul din 2025 este deja istorie. Rămâne de văzut dacă va fi începutul unei dominații sau momentul unic al unei cariere excepționale.

AGERPRES