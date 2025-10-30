Memoriile lui Alexandru Vaida-Voevod - Volumul 4: „Ultimul martor - prăbușirea unui vis și ecoul unei epoci”

Sub titlul „Ultimul martor – prăbușirea unui vis și ecoul unei epoci”, Alexandru Vaida-Voevod oferă o confesiune lucidă și profundă despre sfârșitul unei generații care a trăit și a clădit visul României Mari.

Este povestea unui om care a fost, în același timp, făuritor și critic al propriei epoci, un politician, diplomat și vizionar care privește în urmă, cu luciditatea celui care a văzut cum idealurile se sting sub greutatea realității.

În paginile acestui volum final, cititorul descoperă reflecțiile unui martor al istoriei, prins între mândria realizărilor și amărăciunea prăbușirii unui sistem de valori. Coborând din vârful deciziilor către tăcerea memoriei, Vaida-Voevod ne lasă o mărturie despre curaj, deziluzii și puterea de a înțelege epoca din interior.

Cu un ton sincer, adesea melancolic, „Ultimul martor” devine ecoul unei lumi care dispare, dar și lecția unei generații care a crezut în unitate, demnitate și responsabilitate istorică.

Această ultimă parte a Memoriilor încheie o lucrare monumentală care reconstituie din interior destinul României Mari - nu ca mit, ci ca experiență trăită, cu oameni, decizii și greșeli.

