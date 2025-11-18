Mircea Cărtărescu, turneu în Marea Britanie cu prilejul publicării romanului Orbitor. Aripa stângă / Blinding: The Left Wing la editura Penguin

Prima parte a trilogiei Orbitor, tradusă de Sean Cotter și publicată recent de prestigioasa editură Penguin, cu titlul Blinding: The Left Wing, introduce literatura română într-una dintre cele mai respectate și selecte colecții literare ale lumii. Turneul este organizat de editura Penguin, cu sprijinul ICR Londra, și va include trei întâlniri literare, desfășurate la Bristol și Londra.

Marți, 18 noiembrie 2025, începând cu ora 18:00, la Bookhaus Bristol, unul dintre cele mai apreciate spații independente dedicate literaturii, Mircea Cărtărescu va dialoga cu Darran McLaughlin, managerul librăriei și co-fondator al festivalului Bristol Transformed. A doua zi, miercuri, 19 noiembrie, la Waterstones King’s Road din Londra, autorul român se va întâlni, de la ora 19:00, cu Leo Robson, scriitor și reputat critic literar, recunoscut pentru analizele sale nuanțate și riguroase dedicate literaturii contemporane.

Evenimentul central al turneului îl va aduce pe scriitorul român joi, 20 noiembrie, de la ora 19:00, la Institutul Cultural Român din Londra, într-un dialog cu Miriam Bălănescu, jurnalist cultural și editoare stabilită în Marea Britanie, specializată în critică de film, literatură și stil de viață, autoare a numeroase articole și recenzii în publicații celebre precum The Guardian, BBC Culture, The Economist, The Independent, Dazed, i Newspaper și The New Statesman.

Publicul britanic este invitat să pătrundă în universul fascinant al trilogiei Orbitor, într-o ediție care marchează un moment de referință pentru vizibilitatea și prestigiul literaturii române pe scena internațională. Alături de editura Penguin, Institutul Cultural Român din Londra are bucuria de a celebra această apariție editorială care reconfirmă locul literaturii române în rândul marilor tradiții literare ale lumii.

Autorul este așteptat cu entuziasm cu atât mai mult cu cât, în acest an, Mircea Cărtărescu a fost inclus pe lista lungă a prestigiosului Booker Prize pentru romanul Solenoid – o recunoaștere internațională a forței și originalității scrisului său.