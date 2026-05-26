Prima ediție a cărții Harry Potter a fost vândută la licitație pentru 23.000 de dolari

O primă ediție paperback a romanului din 1997 „Harry Potter și Piatra Filosofală” a fost vândută la o licitație în Staffordshire, Anglia, pentru 17.000 de lire sterline (23.000 de dolari), potrivit publicației The Mirror.

Cartea s-a vândut cu aproximativ 6,70 de dolari la momentul inițial al publicării.

Cartea este într-o stare aproape perfectă, stând într-o mansardă timp de aproape 30 de ani, potrivit The Mirror.

Casa de licitații a numit-o „cel mai bun exemplar apărut vreodată pe piață”. Prețul a doborât recordul pentru un alt exemplar al acestei ediții, care s-a vândut la aceeași licitație în 2025 pentru 16.200 de dolari.

Editura originală a romanului din Marea Britanie, Bloomsbury, nu s-a așteptat la o cerere prea mare și a tipărit 500 de exemplare cartonate ale primei ediții a romanului Harry Potter și Piatra Filosofală și aproximativ 5.000 de exemplare paperback, notează The Sun.

Ediția ultra-rară are și niște semne distinctive:

Pagina de copyright: Linia de numere de jos trebuie să fie exact 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (cifra „1” confirmă primul tiraj)

Numele autorului: Apare listat ca „Joanne Rowling”, nu J.K. Rowling.

Greșeala de la pagina 53: În lista de rechizite pentru Hogwarts, expresia „1 wand” (o baghetă) este tipărită din greșeală de două ori.

Coperta spate: Cuvântul „Philosopher’s” este scris greșit „Philospher’s” (lipsește al doilea „o”).

