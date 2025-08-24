Raluca Nagy, invitată în Polonia, la apariția traducerii în poloneză a cărții „Teo de la 16 la 18”, publicată de Editura Nemira

Pe durata desfășurării festivalului vor avea loc dezbateri, proiecții de film, spectacole-lectură, dar și întâlniri cu scriitorii menite să pună în valoare creația literară și cultura română în general. Țara noastră va fi prezentă cu un stand dublu și la Târgul de Carte de la Sopot, care se desfășoară în aceeași perioadă.

La Sopot, scriitoarea Raluca Nagy va fi invitata criticului polonez Paulina Malochleb, iar discuția se va axa pe romanul „Teo de la 16 la 18” finalist la Premiul Uniunii Europene pentru Literatură (EUPL) 2022. Autoarea se numără printre cei zece scriitori români invitați să ia parte la întâlnirile din programul festivalului. Participarea României în calitate de țară invitată este marcată prin lansarea a șase traduceri recente din limba română în limba poloneză, evenimente care subliniază statutul special al literaturii române în cadrul acestei ediții.

Despre stilul Ralucăi Nagy și despre romanul „Teo de la 16 la 18”, Eli Bădică, coordonatoarea imprintului n’autor, spune: „Provoacă limitele limbajului, îmblânzește granițele genurilor, te ademenește într-un Babel contemporan. Cu nerv și personalitate, cu umor și sarcasm, cu mituri, doctrine și realități de astăzi. Des-face și re-face lumea după propria viziune – inconfundabilă, deja, căci o zărești pe scriitoare în spatele fiecărui spațiu gol. Altfel spus, Raluca Nagy revine cu un al doilea roman: complex, excentric și, îndrăznesc să spun, singular în literatura română contemporană – atât din punct de vedere stilistic, cât și narativ. După „Un cal într-o mare de lebede”, și „Teo de la 16 la 18” este o carte irepetabilă.”

„Teo de la 16 la 18”, apărut la editura Nemira în anul 2021, a fost de asemenea nominalizat la Premiul Leibniz pentru Proză 2022, la Premiile Observator cultural, categoria „Proză”, ediția 2022, la Premiul Național de Proză „Ziarul de Iași” 2022 și la Premiile „Sofia Nădejde” pentru literatură scrisă de femei, la categoria „Proză”.

Despre scriitoare

Raluca Nagy (Cluj-Napoca, 1979) este antropologă şi scriitoare. Din 2005, a publicat texte de popularizare a antropologiei, eseuri și povestiri în majoritatea revistelor culturale din România și în mai multe volume colective. Un cal într-o mare de lebede (Editura Nemira, 2018), primul său roman, a obţinut premiile pentru debut „Sofia Nădejde“ şi „Observator cultural“ și a fost nominalizat la Festival du Premier Roman de Chambéry, Franța. Cea de-a doua carte, Teo de la 16 la 18 (Editura Nemira, 2021), a fost nominalizată la Premiile „Sofia Nădejde“ (2021), la Premiul Național de Proză „Ziarul de Iași“ (2022), la Premiile „Observator cultural“ (2022) și Premiul Leibniz pentru Proză (2022). De asemenea, a fost finalista din partea României la Premiul Uniunii Europene pentru Literatură 2022. Cel de-al treilea volum publicat, Despre memoriile femeii și alți dragoni (Editura Nemira, 2023), un memoir, debutul său în non-ficțiune creativă, a fost nominalizat la Premiile „Observator cultural“, categoria „Eseu/Publicistică“ (2024).

Despre Nemira

Nemira este una dintre primele edituri independente din România. A fost fondată în 1991 la București de Valentin Nicolau. Editură independentă curajoasă, Nemira are ca prioritate să aducă cititorilor povești puternice și idei provocatoare. Nemira traduce unii dintre cei mai populari și îndrăzneți scriitori din toată lumea, dar totodată încurajează generațiile noi și emergente de scriitori români.

În legătură permanentă cu cititorii, firul roșu al tuturor cărților publicate este #PlăcereaLecturii.