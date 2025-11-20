Richard Abou Zaki își lansează în România autobiografia „Cooking My Dreams” – o poveste inspirațională despre drumul către prima stea Michelin

O călătorie care începe într-un microbuz și duce până la stelele Michelin

Volumul urmărește parcursul impresionant al lui Richard, considerat primul chef cu stea Michelin din România, fiecare capitol surprinzând o etapă esențială a formării sale: de la copilăria petrecută în Italia și dificultățile integrării într-o cultură complet diferită, la anii de școală în care își descoperă vocația, apoi stagiul într-un restaurant celebru din Londra unde învață rigoarea gastronomiei înalte, urmat de angajarea în cel mai bun restaurant din lume, experiență care îi modelează stilul, până la debutul în antreprenoriatul culinar și dezvoltarea propriilor proiecte de succes. Ultima parte a volumului este dedicată preparatelor sale emblematice.

Cuvinte de apreciere din partea marilor nume ale gastronomiei

„Richard este dovada vie că talentul fără dăruire nu este decât intuiție. Dar bucătăria sa, cu dragoste și muncă asiduă, poate deveni contemporaneitate.” — Massimo Bottura

„În viață, există cei care sunt ingineri sau stomatologi, mecanici sau muzicieni... și cei care sunt ingineri și nu pot fi altceva. Abou Zaki a fost întotdeauna bucătar și antreprenor, cu o abilitate rară, să identifice calea potrivită la momentul potrivit.” — Paolo Marchi

O lansare așteptată în România

„Cooking My Dreams” este mai mult decât o carte: este o lecție despre curaj, disciplină, identitate și pasiune pentru gastronomie. Cartea este disponibilă în punctele de difuzare a presei din rețeaua Inmedio, pe elefant.ro și la chioșcurile de ziare din toată țara, la prețul de 140 de lei.