România, invitată de onoare la cea de-a XXIII-a ediţie a Pisa Book Festival

Târgul şi festivalul literar de la Pisa, dedicat editurilor independente, este organizat de peste două decenii în oraşul istoric italian, unul dintre centrele universitare şi culturale de excelenţă ale Italiei, şi va cuprinde un program bogat în prezentări de carte şi dezbateri pe teme literare, filosofice şi istorice, promovat şi organizat de Asociaţia Pisa Book Festival, cu sprijinul şi colaborarea Primăriei Pisa şi Regiunii Toscana şi cu contribuţia financiară a Fundaţiei Pisa. Programul României, în calitate de ţară invitată de onoare, se desfăşoară sub patronajul Ambasadei României în Italia, Malta şi San Marino. Organizat în edificii reprezentative pentru istoria oraşului, la Arsenali Repubblicani, la Museo delle Navi Antiche şi la Palazzo Reale, Pisa Book Festival va aduce în atenţia publicului literatura română contemporană printr-un program în cadrul căruia scriitorii români invitaţi vor dialoga cu scriitorii şi jurnaliştii italieni şi vor răspunde întrebărilor publicului, cu privire la condiţia creatorului contemporan de literatură şi la operele lor traduse în limba italiană. Cu acelaşi prilej, în sălile ce vor găzdui dialogurile scriitorilor cu interlocutorii şi publicul, vor fi expuse traduceri în limba italiană ale operelor autorilor români invitaţi, volume publicate de editurile italiene prin Translation and Publication Support Programme (TPS) al Institutului Cultural Român şi din iniţiativa unor editori italieni independenţi.

Scriitorul Mircea Cărtărescu va deschide programul România ţară invitată de onoare la ediţia a XXIII-a a Pisa Book Festival, joi, 2 octombrie 2025, de la ora 18:30, în Auditorium de la Museo delle Navi Antiche, alături de profesorul şi traducătorul Bruno Mazzoni, şi în acelaşi spaţiu cultural va avea o nouă întâlnire cu publicul, vineri, 3 octombrie 2025, la ora 17:00, într-un dialog cu Bruno Mazzoni privitor la „Laboratorul de creaţie al scriitorului, de la trilogia Orbitor până la Theodoros“. Trilogia Orbitor a fost publicată, în excelenta traducere în limba italiană a profesorului Bruno Mazzoni şi cu susţinerea Translation and Publication Support Programme (TPS) al Institutului Cultural Român, de Editura Voland din Roma în perioada 2008–2016: Abbacinante. L’ala sinistra (2008), Abbacinante. Il corpo (2015), Abbacinante. L’ala destra. (2016). Cele mai recente romane ale lui Mircea Cărtărescu, apărute la edituri prestigioase din Italia în traducerea profesorului Bruno Mazzoni, sunt: Solenoide, Editura Il Saggiatore, Milano 2021; Melancolia, Editura La nave di Teseo, Milano, 2022; Theodoros, Editura Il Saggiatore, Milano 2024.

Vineri, 3 octombrie 2025, la ora 18:00, în Auditorium de la Museo delle Navi Antiche, profesoarele Emilia David şi Eva Marinai, alături de profesorul Dan Octavian Cepraga, vor prezenta publicului dramaturgia publicată în limba italiană a scriitorului şi dramaturgului Matei Vişniec, pornind de la volumul Vecchio clown cercasi, Editura ETS, Pisa, 2025, traducerea în limba italiană a cunoscutei piesei de teatru „Angajare de clovn“.

Sâmbătă, 4 octombrie 2025, la ora 16:00, în Auditorium de la Museo delle Navi Antiche, Irina Ţurcanu, scriitoare din diaspora română din Italia, va dialoga cu jurnalista Francesca Franceschi despre creaţia sa şi condiţia de autor străin naturalizat în Italia, pornind de la recentul său roman Manca il sole ma si sta bene lo stesso, Editura Marsilio, Veneţia, 2024.

Beneficiind de susţinerea Pro Helvetia pentru prezenţa la Pisa Book Festival, scriitorul elveţian de origine română Eugène Meiltz, în dialog cu traducătoarea Alessandra Repossi, va prezenta publicului, sâmbătă, 4 octombrie 2025, la ora 12:00, în Auditorium de la Museo delle Navi Antiche, romanul Lettera al mio dittatore, Editura Bottega Errante, Udine, 2025, lucrare elaborată sub formă epistolară ironică menită să îngăduie cititorilor să înţeleagă, prin filtrul experienţei personale a autorului, vicisitudinile vieţii românilor în perioada dictaturii lui Ceauşescu.

Duminică, 5 octombrie 2025, la ora 12:00, în Auditorium de la Museo delle Navi Antiche, Andreea Simionel, scriitoare din diaspora română din Italia, va dialoga cu jurnalistul şi scriitorul italian Paolo Ciampi, autorul cărţii Non è il paese di Dracula (Editura Bottega Errante, Udine, 2024), despre recentul său roman, Male a est, Editura Italo Svevo, Trieste, 2022, care reflectă dezrădăcinarea tinerilor crescuţi şi educaţi departe de meleagurile natale, înstrăinarea de rudele apropiate şi de prietenii ce constituiau universul copilăriei.