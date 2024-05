România, la cea de-a 83-a ediție a Târgului de Carte de la Madrid

Regina Letizia a Spaniei va inaugura Feria del Libro de Madrid 2024, la care își vor prezenta oferta editorială 359 de expozanți. Pe parcursul a 17 zile, 3 milioane de vizitatori sunt așteptați să participe la cele peste 300 de evenimente pentru cititori de toate vârstele și 5000 de sesiuni de autografe.

Prezența României, care se află la a treisprezecea participare la această manifestare de anvergură, este organizată de Institutul Cultural Român, prin Centrul Naţional al Cărţii și prin ICR Madrid, cu sprijinul Ministerului Culturii și al Ambasadei României în Regatul Spaniei și oferă o foarte mare vizibilitate prin standul național și programul bogat, conceput pentru toate gusturile și toate vârstele. Printre protagoniștii evenimentelor se numără Gabriela Adameșteanu, Eugen Barz, Aura Christi, Nichita Danilov, Cristian Fulaș, Miguel Gane, Stejărel Olaru, Radu Paraschivescu, Radmila Popovici, Andreea Răsuceanu și Corina Sabău.

„Literatura română este prezentă și promovată în spațiul cultural de limbă spaniolă, iar scriitorii noștri sunt căutați și apreciați. Succesul numeroaselor colaborări cu edituri din Spania care au apelat la programele de traduceri ale ICR se confirmă an de an prin numărul tot mai mare de aplicații la programul TPS, iar accesul pe piața culturală de limba spaniolă este foarte important, având în vedere expansiunea permanentă a acesteia. Prin participarea noastră la Feria del Libro de Madrid avem ocazia de a promova noile opere ale scriitorilor români, dar și de a semnala o dată în plus editurilor și profesioniștilor din domeniu oportunitatea traducerii autorilor de limbă română de pretutindeni”, a declarat Liviu Jicman, președintele Institutului Cultural Român.

Creația literară a lui Norman Manea, primul scriitor român distins cu Premiul FIL Guadalajara pentru Literatură în Limbi Romanice (marele premiu al Târgului Internațional de Carte de la Guadalajara), și deținător al Premiului Internațional pentru eseu Josep Palau i Fabre, face obiectul unui eveniment special. Joi, 6 iunie, de la ora 18.00, la Centrul Sefarad-Israel (Calle Mayor nr. 69), va avea loc evenimentul intitulat „Omagiu pentru Norman Manea. Mereu acasă în limba română”. Manifestarea îi are invitați pe Mercedes Monmany, Gabriela Adameșteanu și Marian Ochoa de Eribe și este moderată de Esther Bendahan.

Unii dintre cei mai importanți și cei mai premiați scriitori spanioli, printre care Manuel Vilas, Lorenzo Silva, Ana Merino, poeții María García Zambrano, Carlos Jiménez Arriba și Berta García Faet, cantautoarea Sheila Blanco, traducătorii Marian Ochoa de Eribe, Borja Mozo Martín, José Francisco Arcenegui, criticii literari Manuel Rico, Mercedes Monmany și Jordi Doce, alături de jurnaliștii culturali Andrés Seoane, David Felipe Arranz, Carmen Muela, vor participa la dezbaterile și prezentările organizate pentru autorii români, consolidând punți culturale și prezența literaturii române în circuitul cultural spaniol.

Având ca motto „Letras rumanas: un pase al lector” (Literatura română: mingea la cititor), în consonanță cu mottoul Târgului – „Entrena tu mente, lee tu cuerpo” (Antrenează-ți mintea, citește-ți corpul), participarea României este organizată de Institutul Cultural Român în colaborare cu prestigioase organizații din Spania și România: Reprezentanța Comisiei Europene la Madrid, Asociația Colegială a Scriitorilor din Spania (ACE), Centrul de documentare europeană - Europe Direct, Rețeaua Bibliotecilor Publice din Comunitatea Madrid, edituri, librării, distribuitori și asociații de profil. Programul cuprinde prezentări de carte, recitaluri, dezbateri, mese rotunde, ateliere pentru copii și sesiuni de autografe care contribuie nu numai la promovarea culturii române, ci și la consolidarea și extinderea dialogurilor româno-spaniole în domeniile literaturii, traducerilor și politicilor editoriale.

La standul României (numărul 2 - 28C, Zona Internațională) vor fi prezente numeroase volume semnate de autori români traduse în limba spaniolă în ultimii ani, multe dintre ele publicate cu sprijinul Institutului Cultural Român, prin programele de profil derulate de Centrul Național al Cărții, precum și o selecție diversă de titluri în limba română.