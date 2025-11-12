Șapte organizații europene lansează Training for the Contact Zone (TCZ) – un curriculum inovator dedicat formării profesioniștilor din domeniul cultural

O nouă perspectivă asupra patrimoniului și dialogului intercultural

Training for the Contact Zone (TCZ) este un proiect european dedicat redefinirii educației pentru adulți, cu un accent special pe muzee și procesele de învățare prin patrimoniu.

Programul invită practicieni, artiști, mediatori, lucrători culturali și activiști să exploreze modul în care arta, cultura și spațiile patrimoniului pot funcționa ca Zone de Contact — nu ca locuri în care diferențele sunt estompate, ci ca spații în care acestea sunt recunoscute, acceptate și transformate într-un teren comun pentru învățare și colaborare.

Curricula TCZ face parte dintr-un efort european mai amplu și se bazează pe experiențele proiectului Heritage Contact Zone (HCZ), extinzând această abordare printr-un proces de formare modulară care îmbină fundamente teoretice, instrumente practice, dar și reflecție critică.

O Zonă de Contact nu este un model fix, ci un spațiu dinamic de co-creare, negociere și participare. Diferențele nu sunt suprimate, ci folosite ca resurse pentru învățare, transformare și incluziune. Prin artă, dialog și reflecție comună, aceste spații permit explorarea etică și creativă a conflictelor, tăcerilor și memoriilor disputate.

Curricula se adresează profesioniștilor culturali, curatorilor, artiștilor, mediatorilor și activiștilor care doresc să dezvolte abilități în facilitarea acestor spații de întâlnire și dialog. Formarea oferă conținut teoretic, exerciții aplicate, studii de caz și resurse adaptabile la diverse contexte locale.

Un proces european de co-creare

Curricula a fost elaborată printr-un proces participativ, coordonat de cei șapte parteneri ai consorțiului TCZ. În urma unei evaluări a nevoilor și a unui atelier de co-creare desfășurat în Porto, Portugalia, echipa a definit principiile de bază ale formării — Cunoaște, Ai încredere, Co-creează — și a structurat conținutul în module interconectate, care pot fi parcurse independent sau ca parte a unui program complet.

Un Comitet al Curriculei a asigurat coerența, transparența și alinierea la valorile fundamentale ale proiectului: participare, incluziune și reflecție critică.

Rezultatul este un cadru flexibil, bazat pe practică, care sprijină profesioniștii din domeniul cultural să navigheze prin complexitate și să faciliteze procese etice și plurale de lucru cu patrimoniul și memoria.

Programe-pilot de formare în Europa, toamna 2025

Finalizarea curriculei a fost urmată de o serie de programe-pilot în trei orașe europene, unde conținutul a fost testat împreună cu specialiști în patrimoniu, manageri culturali, personal muzeal, mediatori și activiști.

● 29.09 – 1.10 Amsterdam (Țările de Jos), Herengracht401 – un program axat pe identitate, memorie și patrimoniu colonial, explorând practici de mediere culturală, mindfulness și cartografiere colectivă.

● 22–24.10 București (România), Goethe-Institut București – un curs centrat pe reflecția critică asupra memoriei, amneziei culturale și reprezentărilor comunității rome.

● 12–14.11 Vitoria-Gasteiz (Spania), Conexiones improbables – un atelier dedicat explorării memoriei ca proces viu și colaborativ, în contextul istoriei recente basce.

„Plec din acest program purtând cu mine nu doar perspective noi, ci și o expresie care a rezonat profund cu mine: «un spațiu sigur pentru conversații nesigure». Această idee rezumă în mare parte ceea ce am câștigat și va continua să mă ghideze de acum înainte.”, a declarat un participant al programului de formare TCZ din Amsterdam.

Aceste programe-pilot contribuie la validarea curriculei și la perfecționarea metodelor, înainte de implementarea lor mai amplă la nivel european, prin formările TCZ planificate pentru primul trimestru al anului 2026.

Un cadru de învățare deschis și adaptabil

Curricula poate fi utilizată ca program de formare complet, ca module independente sau ca sursă de inspirație pentru dezvoltarea propriilor metodologii de facilitare. Programul încurajează adaptarea la contextul local, dialogul interdisciplinar și colaborarea cu profesioniști din domenii conexe — de la psihologi și mediatori de conflicte, până la artiști și educatori comunitari.

Frans Damman, co-director și partener principal al H401:

„Muzeele și siturile de patrimoniu se potrivesc în mod ideal abordării „zonelor de contact”; aceste locuri, adesea încărcate emoțional, se pretează unui dialog deschis și onest, fără nevoia de a-i convinge pe ceilalți de propria dreptate. Valoarea proiectului Training for the Contact Zone se regăsește nu doar în muzeele sau siturile noastre de patrimoniu, ci și în recunoașterea acestor schimburi valoroase care au loc dincolo de zidurile instituțiilor culturale. Momentele în care oamenii ascultă cu adevărat și fac schimb de idei fără judecată — adevăratele „zone de contact” — pot avea loc oriunde și sunt de o importanță majoră pentru întreaga noastră societate, mai ales acum, când populismul și discursul urii sunt în creștere. Când mă gândesc la modurile în care fiecare dintre noi poate genera o schimbare semnificativă, care să ducă la mai multă încredere și coeziune socială, aceste întâlniri TCZ contribuie esențial la imaginarea unei lumi mai bune.”

Training for the Contact Zone este cofinanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+ – Educația Adulților. Proiectul reunește organizații culturale și educaționale din întreaga Europă, implicate în dezvoltarea unor noi forme de învățare prin cultură și patrimoniu.

Organizațiile partenere ale consorțiului TCZ: Herengracht 401 Amsterdam (Olanda) – partener principal; Conexiones Improbables Vitoria-Gasteiz (Spania); Culture Action Europe Brussel (Belgia); Etz Hayyim Synagogue, Chania (Grecia); Goethe-Institut Bucharest (România); Humán Platform Budapest (Ungaria); PELE Porto (Portugalia);