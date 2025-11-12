Statul român cumpără scrisorile dintre Mihai Eminescu și Veronica Micle cu 1,2 milioane de euro: cele mai valoroase pagini de dragoste din literatura română revin acasă

Corespondența romantică dintre Mihai Eminescu și Veronica Micle revine în România

Statul român se pregătește pentru una dintre cele mai importante achiziții culturale din ultimii ani: scrisorile de dragoste dintre Mihai Eminescu și Veronica Micle. Valoarea estimată a tranzacției este de 1.200.000 de euro, sumă ce va aduce înapoi în țară o parte inestimabilă din patrimoniul literar românesc.

Aceste documente rare se află în prezent în posesia unui colonel american, moștenitor indirect al familiei Veronicăi Micle. Odată repatriate, scrisorile vor fi expuse la Muzeul Literaturii Române, unde publicul va putea redescoperi emoțiile, fragilitatea și pasiunea care au definit relația celor doi mari îndrăgostiți ai culturii române.

Ministerul Culturii: „Se verifică autenticitatea fiecărei piese”

Pentru această achiziție, Ministerul Culturii a format o comisie specială de negociere.

„S-a constituit această comisie de negociere care este formată din specialişti urmând ca, până la sfârşitul lunii, să se stabilească din punct de vedere al autenticităţii, după aceea să se discute pe preţul per bucată al fiecărei părţi din această colecţie”, a declarat Demeter Andras Istvan, ministrul Culturii.

Potrivit Ingrid Tîrziu, reporter Observator, „Strănepoata Veronicăi Micle a moştenit exemplarele valoroase, iar o apropiată a îndemnat-o să le publice. În prezent, ele se află în colecţia unui colonel din America.”

Scriitoarea Christina Zarifopol Ilas a vorbit despre emoția de a atinge documentele originale:

„Mi-a trebuit o vreme să îndrăznesc să le ating. Vezi toată gama relaţiei, a stărilor, a timpului, a fragilităţii, a dramei lui personale în care spunea: ‘Eu nu sunt capabil să întreţin o familie’.”

Dragostea în versuri – scrisori care au făcut istorie

Relația pasională dintre poetul național și muza sa s-a transpus nu doar în versuri nemuritoare, ci și în pagini pline de emoție.

„Ți-am spus, Nicuță, că urâtă să fii, oricum ai fi, tot dragă ai să-mi rămâi și nici nu se poate altfel - căci tu ești cel dintâi amor al meu și vei fi unicul și cel din urmă”, îi scria Eminescu iubitei sale în 1882.

Povestea lor a început la Viena, în 1872, când Eminescu era student, iar Veronica Micle venise la tratament. „Ea se duce la Societatea Studenților România Jună, îl întâlnește pe Eminescu care îi va fi un fel de ghid al Vienei în acea perioadă. Iar în 1874, când Eminescu vine cumva definitiv la Iaşi, la Junimea, începe cu adevărat povestea de dragoste”, a explicat Liviu Apetroaie, scriitor şi muzeograf, pentru Observator. Citește pe Antena3.ro „Zeița Bogăției”, femeia cu 6 miliarde de euro în Bitcoini din bani furați, condamnată la peste 11 ani de închisoare. Cum a fost prinsă

Teiul din Copou rămâne locul-simbol al iubirii lor, acolo unde cei doi își făceau promisiuni și visau împreună la o viață comună.

Documentele iubirii eterne, magnet pentru publicul larg

„Este muza lui, sunt numeroase poezii care i-au fost dedicate. Ne gândim la poezia ‘Plopii fără soț’. Știm sigur că familia Micle a stat pe strada Plopii fără soț din Iași”, a precizat Bobi Apăvăloaei, din cadrul Direcției de Cultură Iași.

Astfel de relicve culturale atrag nu doar specialiști, ci și publicul larg.

„De fiecare dată în expoziţiile cu intrare liberă de la Palatul Cesianu-Racoviţă, publicul a fost extrem de numeros. Până acum erau cunoscute şi se află în România scrisorile pe care Veronica i le-a trimis”, a subliniat Alin Ciupală, profesor şi expert al unei case de licitaţii.

În prezent, doar două scrisori nepublicate ale lui Eminescu sunt expuse la Casa Memorială de la Ipoteşti. După finalizarea achiziției, întreaga corespondență va fi reunită și prezentată publicului la Muzeul Literaturii Române, marcând un moment istoric pentru cultura națională.