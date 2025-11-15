Volumul „Geopolitici culturale fluide. Explorări ale diplomației culturale între practici transnaționale și spații hibride” se lansează la ICR

Vor lua cuvântul, alături de autoare, Ruxandra Ivan, doctor în Științe Politice, lector la Facultatea de Științe Politice a Universității din București, cercetător științific la Institutul Diplomatic Român, și Alexandru-Ionuț Drăgulin, doctor în Științe Politice, referent relații la Institutul Diplomatic Român.

În era fake news-ului și războaielor hibride, înțelegerea diplomației culturale devine esențială. Cultura a fost declarată „bun public global” la UNESCO Mondiacult 2022, iar pandemia COVID-19 a comprimat „5 ani în 3 luni” în transformarea culturală digitală. Actori non-statali – de la influenceri la diaspora, de la companii creative la comunități digitale – au preluat puterea de a modela narațiunile culturale globale. În lucrarea „Geopolitici culturale fluide. Explorări ale diplomației culturale între practici transnaționale și spații hibride” semnată de Oana Nasui, teoria riguroasă întâlnește practica de teren într-o analiză cuprinzătoare a acestui domeniu în plină efervescență.

K-pop și Hallyu sud-coreean ca soft power, decolonizarea muzeelor și repatrierea patrimoniului, Eurovision ca arenă geopolitică, AI în curatoriere și riscurile eliminării medierii critice, shadow-banning pe TikTok și „meme weaponizing” sunt câteva dintre subiectele abordate în cadrul cercetării. La capătul ei, diplomația culturală se vădește mai mult decât un „instrument” al politicii externe, devenind o infrastructură conceptuală globală, o matrice care structurează forme variate de diplomație.

„Oana Nasui propune conceptul de ecologie culturală fluidă, care sintetizează întreaga sa reflecție. Diplomația culturală este descrisă aici ca un ecosistem viu de instituții, rețele, artiști, tehnologii și publicuri. Puterea ei nu se măsoară prin vizibilitate, ci prin capacitatea de adaptare și interdependență. Totuși, această fluiditate, oricât de fecundă, implică și o fragilitate: echilibrul dintre deschidere și coerență devine o condiție esențială, fără de care colaborarea riscă să se dizolve în simplă conectivitate”, susține Corneliu Bjola, Profesor de Diplomație Digitală, Universitatea Oxford, în prefața volumului.

„Cartea Oanei Nasui publicată la Editura ICR este un instrument extrem de valoros pentru oricine lucrează în domeniul relațiilor culturale internaționale. Pentru echipa Institutului Cultural Român, ea oferă nu doar o bază solidă de documentare, ci și un punct de plecare pentru noi dialoguri cu partenerii și omologii noștri din rețelele culturale. Publicația explorează multiple fațete ale diplomației culturale, analizând atent modul în care acțiunile diferiților actori se întâlnesc, cum este perceput produsul cultural românesc în context internațional și ce emoții sau reacții generează acesta în rândul publicului”, a declarat Liviu Jicman, președintele Institutului Cultural Român.

Oana Nasui este manager cultural și cercetător cultural cu experiență în consultanță, management, evaluare și comunicare culturală. Principalele programe includ: fondator și manager la Nasui collection & archives, director dezvoltare culturală la PostModernism Museum, cofondator și curator de conținut la platforma Formare Culturală pentru dezvoltarea de competențe în sectoarele culturale și creative, project manager la Modernism.ro. A coordonat prima Strategie culturală și creativă a Bucureștiului 2015‑2025 și a fost responsabil de comunicare al programului Sibiu Capitală Europeană a Culturii 2007. Este membră a rețelelor Culture Action Europe, Creative FED și European Institute of Innovation and Technology – Culture & Creativity. Este licențiată în Studii Culturale Europene (Universitatea din București) și a urmat un masterat în Antropologia Spațiului Sacru (Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu“). A publicat numeroase studii în reviste de artă și volume colective. Este contributor și coordonator al seriei de volume Noii industriași, creativii – studii de caz și cercetări în zona industriilor creative (2016, 2017, 2018, 2021, 2025, Editura PostModernism Museum).