Cineastul britanic Marc Isaacs, invitat special la One World Romania 2025

Cariera lui de peste 20 de ani, care i-a adus nominalizări la premii precum BAFTA, Grierson și Royal Television Society, va fi celebrată la București, unde șapte dintre filmele sale vor fi proiectate între 9 și 12 aprilie la Cinema Elvire Popesco și Cinema Union. Publicul îl va putea întâlni pe Isaacs la sesiunile de Q&A de după proiecții, dar și la masterclass-ul susținut de acesta în încheierea retrospectivei, pe 13 aprilie.

Marc Isaacs, care revine la OWR după 14 ani, a fost lăudat pentru perfecționarea artei de a se apropia de subiectele sale – îndeajuns de aproape pentru a câștiga încrederea celor pe care îi filmează, dar suficient de departe pentru a putea pune întrebări dificile și profund personale. Publicația The Times a apreciat că are un „dar uluitor de a face oamenii să se deschidă în fața lui și folosește filmul așa cum un artist foarte priceput folosește vopseaua. Rezultatul este frumos, sfâșietor și profund uman.”

Cunoscut pentru stilul său liric, Isaacs a semnat nu mai puțin de 19 filme, abordând subiecte ca viața multiculturală din Regatul Unit („All White in Barking”, „Outsiders”), marea criză financiară din 2008 („Men of the City”), epidemia de singurătate din rândul camionagiilor („When Night Falls”), dar și situația solicitanților de azil din Calais („Calais: The Last Border”).

Situat confortabil la limita dintre documentar și ficțiune, cinemaul lui Isaacs este unul de intervenție, o formă cinematografică de provocare în continuă evoluție, care merge dincolo de observație – o „spontaneitate planificată” care rămâne în dialog constant cu realitatea.

Printre filmele prezentate la OWR18 se mai numără și debutul său, scurtmetraj nominalizat la premiile BAFTA „Lift”, cât și „The Filmmaker’s House”, un homemade movie realizat în regim independent, care vorbește despre rasism, Brexit, acceptare și umanitate.

Abonamentele Early Bird pentru Festivalul Internațional de Film Documentar și Drepturile Omului One World Romania 2025 au fost puse în vânzare pe Eventbook.ro la prețul promoțional de 200 de lei. În cadrul campaniei de presale, care mai durează până pe 16 martie, OWR își propune să vândă cel puțin 500 de abonamente pentru ca festivalul să se desfășoare în cele mai bune condiții. În București, festivalul se va desfășura între 4 și 13 aprilie la Cinema Muzeul Țăranului, Cinema Elvire Popesco și Cinema Union. Ulterior, o bună parte din titlurile prezentate vor fi disponibile și pentru streaming online, de pe teritoriul întregii țări, între 14 și 30 aprilie.

