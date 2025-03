Jurnalul.ro › Cultură › Deschiderea expoziției The Deepest are the stars la META Spațiu | Timișoara Deschiderea expoziției The Deepest are the stars la META Spațiu | Timișoara

Vă invităm să participați la vernisajul expoziției The deepest are the stars, care va avea loc la META Spațiu, pe data de 27 martie, între orele 18:00 și 21:00.