Eveniment de înaltă ținută spirituală și academică în Brașov

„Părintele duhovnic – Călăuză spre Hristos Cel înviat” este titlul conferinței pe care PS Sofian a dedicat-o celor doi părinți spirituali pe care îi are, părintelui Teofil Părăianu și părintelui protopop Gheorghe Rățulea. Cineastul Cristian Radu Nema a avut un cuvânt despre cartea dedicată bunicului său, pr. prot. Rățulea, într-un eveniment organizat impecabil de pr. protopop al Brașovului, Dănuț Benga.

„Aseară, am participat, la biserica Sf. Nicolae din Scheii Brașovului, la un eveniment de suflet. Am susținut conferința “Parintele duhovnicesc—călăuza spre Hristos Cel înviat”, cadru în care am putut realiza lansarea a două cărți: “Iubirea care îmbrățișează-7 cuvântări la Duminica fiului risipitor rostite de Părintele Teofil Paraian” și “Slujind Biserica și Neamul. Cultura-Religie-Angajare creștină” scrisă de părintele prot. Gheorghe Rățulea și reeditată acum de unul din nepoții săi, dl. Cristian Radu Nema. Pe lângă importanța pe care cei doi autori o au pentru întreaga Biserică și pentru neamul nostru prin moștenirea spirituală pe care ne-au lăsat-o, ei sunt înscriși cu litere de viață în ființa mea. Sunt cei doi părinți duhovnicești ai mei, care m-au născut duhovnicește și format în Hristos și în Biserică. Evenimentul de aseară a fost și o expresie din partea mea - ca și a dlui Cristian Radu Nema și a multora din participanți - a acestei recunoștințe. Să ne ajute Dumnezeu să le preluăm și să transmitem mai departe frumoasa moștenire pe care ne-au lăsat-o!”, a menționat Episcopul Sofian.

„În biserica în care, cu peste 100 de ani în urmă, Ciprian Porumbescu își exprima, prin muzică, modul în care el a înțeles cuvântul biblic și în anul omagial Eminescu, la 175 de ani de la nașterea sa, iată că a avut loc un eveniment dedicat acestor părinți ai noștri, pr. Teofil Părăian și pr. prot. Gheorghe Rățulea, pe care îi putem numi duhovnicești, mentori sau profesori. Oameni care ne-au dat nouă identitate, prin puterea cuvântului pe care l-au lăsat în urmă, trăiesc în veșnicie prin opera lor, fie că este exprimată prin studii de religie, prin muzică, prin poezie sau prin cinematografie. Evocarea personalității părintelui protopop Gheorghe Rățulea, bunicul meu, și a părintelui Teofil Părăianu a subliniat încă odată datoria noastră, a celor ce rămânem, să păstrăm vie o comoară culturală primită, care nu poate dispărea vreodată”, a mărturisit regizorul Cristian Radu Nema.

Întregul eveniment poate fi urmărit aici: https://youtu.be/2NuOCNdCZFY

