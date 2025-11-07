Explorări sonore ale creației feminine – ConTempo în dialog cu arta vizuală la ICR Londra

Publicul va descoperi, în premieră absolută, patru lucrări semnate de tinere şi talentate compozitoare, reunind viziuni artistice din mai multe spații culturale: Rucsandra Popescu, cu parcurs artistic între România și Germania, Oana Vardianu, reprezentând scena românească, Sarah Marze, creatoare americană stabilită în Marea Britanie, și Crea Sullivan, voce emergentă a Irlandei – alăturate inspirat unor pagini de referinţă din creaţia excepționalului muzician George Enescu şi a unuia dintre maeştrii incontestabili ai cvartetului de coarde, Antonín Dvořák. Interpretează: Bogdan Sofei – vioara I, Ladislau Csendes – vioara a II-a, Andreea Banciu – violă şi Adrian Mantu – violoncel.

Sub titlul sugestiv „ForestAria”, proiectul îşi propune valorizarea creaţiei feminine în muzica contemporană şi explorează, prin mijloace artistice complementare, legătura subtilă dintre identitatea umană şi structura intimă a naturii. Fiecare partitură îşi găseşte ecoul într-un portret fotografic digital realizat de artistul vizual Mihai Benea, completând o experienţă care vorbeşte despre prezenţa organică a artistului în ecosistemul din care face parte. „ForestAria” evocă teme actuale precum egalitatea de gen în artele interpretative, conştiinţa ecologică şi rolul imaginii în comunicarea culturală, construind o platformă interdisciplinară în care muzica nouă şi arta vizuală intră într-un dialog inovator.

Seara se va deschide cu „Prélude à l’unisson” de George Enescu, urmat de „Strange Terrain” de Sarah Marze şi „Natural Distortion” de Rucsandra Popescu. Atmosfera va continua cu „Awakenings” de Crea Sullivan şi cu „Where the Meadows Fall Silent” de Oana Vardianu, pentru ca finalul să aparţină vibrantului Cvartet „American” de Antonín Dvořák.

Proiectul este curatoriat de compozitoarea şi managerul cultural Diana Gheorghiu şi este organizat de UCIMR – Uniunea de Creaţie Interpretativă a Muzicienilor din România şi Institutul Cultural Român de la Londra, cu co-finanţare din partea Administraţiei Fondului Cultural Naţional (AFCN).

Cvartetul de coarde ConTempo

„Un grup profesionist și expresiv… plin de exuberanță și cu o sensibilitate autentică.”

— The Strad / Wigmore Hall

Fondat în 1995, la București, ConTempo Quartet este unul dintre cele mai dinamice ansambluri europene, cu peste trei mii de concerte susținute în săli de prestigiu precum Wigmore Hall, Carnegie Hall sau Philharmonie Berlin. Câștigător a numeroase competiții internaționale și susținător al muzicii noi, cvartetul a interpretat în premieră peste 150 de lucrări irlandeze. În sezonul 2025/26, ConTempo sărbătorește 30 de ani de activitate prin festivaluri, colaborări și concerte de gală, inclusiv interpretarea „Triptych” de Jane O’Leary cu National Symphony Orchestra la Dublin.

Ladislau Csendes, violonist și violist cu o carieră de peste patru decenii, este recunoscut pentru activitatea sa internațională, colaborările cu orchestre și case de discuri prestigioase și pentru promovarea violei d’amore. Membru fondator al Aperto Ensemble și colaborator al grupurilor de muzică contemporană din București, este lector la Universitatea Națională de Muzică și solist instrumental al Orchestrei Naționale Radio.

Parteneri: ICon Arts Partnership (Irlanda), Contemporary Music Centre Ireland (CMC), Asociația Mioritics, Muzeul Național al Hărților și Cărților Vechi, Muzeul Județean Brașov – Muzeul Sporturilor de Iarnă „Olympia”.

Disclaimer: Proiectul nu reprezintă în mod necesar opiniile AFCN. Responsabilitatea conținutului și a rezultatelor revine beneficiarului finanțării.

