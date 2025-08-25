x close
Expoziția „Partitura unei vieți: George Enescu în documente rare”, la Biblioteca Națională

de Magdalena Popa Buluc    |    25 Aug 2025   •   17:17
Biblioteca Națională a României găzduiește de luni 25 august o expoziție „George Enescu" cu documente originale.

Gândită ca un omagiu adus marelui compozitor, personalitatea universală ce a purtat creația muzicală românească pe marile scene simfonice ale lumii, expoziția intitulată „Partitura unei vieți: George Enescu în documente rare”, aduce în fața publicului o selecție unică de partituri, fotografii și manuscrise originale.

În spiritul celebrării memoriei și operei marelui muzician român, Biblioteca Națională a României va găzdui și expoziția „Viața și activitatea artistică a compozitorului”, rezultat al colaborării cu muzeul George Enescu.

 

Concerte la Ateneul Român și Sala Palatului

Luni, în a doua zi a festivalului, la Ateneul Român, va concerta de la ora 17.00 Orchestra de Cameră Radio, iar de la ora 20.00, la Sala Palatului, Orchestra „Libertatea Ucrainei”.

 

