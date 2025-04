Expoziție și o seară magică cu chitaristul Nuțu Olteanu, în Noaptea Culturală a Orașului Stockholm

ICR Stockholm propune, la sediu, un program artistic de şase ore, în intervalul orar 18.00-24.00. Chitaristul Nuțu Olteanu va susține două recitaluri, de la orele 20.30 și, respectiv, de la 21.45, și publicul se va putea bucura și de o expoziție de artă contemporană, care include performance-urile artiștilor vizuali suedezi Carolina Hindsjö, Jakob Anckarsvärd și a artistului de origine română Dorinel Marc.

Considerat unul din cei mai importanți chitariști de origine română, artistul Nuțu Olteanu a fondat grupul „Iris‟ . A făcut parte din trupa „Holograf‟ și a cântat cu „Roșu și Negru‟. Nuțu Olteanu a participat la concertele aniversare ale trupelor Iris și Holograf din țară. Interpretul s-a stabilit în Suedia în anul 1990. A fondat propriile sale trupe rock în Suedia, printre care „Led Boots‟, „Bejerstrand‟ și „Sabbtail‟ și, recent, trupa „Guts&Grace‟.

Recitalul chitaristului, de la ora 20.30, va include următoarele melodii în limba română compuse de interpret: „Făra tine nu pot‟, Noaptea‟, Amintiri‟ și „A fi sau a nu fi‟ (melodii din repertoriul trupei Iris), „Dunărea Delta Blues‟, „Descântec‟ ( de pe discul „Guts& Grace‟). Prima parte a programului muzical va mai include faimoasele coveruri internaționale: „I got a woman‟ ( Ray Charles), „Black magic woman‟ (Carlos Santana), „Old Love‟ (Eric Clapton), „Still got the blues‟ (Gary Moore), „Sultans of swing‟ (Dire Straits).

A doua parte a recitalului lui Nuțu Olteanu, de la 21.45, va include hiturile „Money for nothing‟ (Dire Straits), „Purple Haze‟ (Jimi Hendrix), „Walking by myself‟ (Gary Moore), „Before you accuse me‟ (Eric Clapton), „Europa‟ (Carlos Santana), „Black night‟ (Deep Purple), „Another brick in the wall‟ (Pink Floyd).

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

De asemenea, în Noaptea culturală a orașului Stockholm, vor fi prezentate lucrările a 36 de artiști din România și Suedia, care fac parte din expoziția „Transhumance. Arrival and Integration - Culoare Ocru‟, vernisată pe 8 aprilie, în galeria ICR Stockholm.

Derulat sub forma unei trilogie expoziționale, proiectul „Transhumance: A Journey of Cultural Passage‟, inițiat de Etaj artist-run space (Bucuresti), în colaborare cu Studio 44 (Suedia), reflectă trecerea artiștilor, în procesul de creație, prin diverse teritorii culturale.

Cei 36 de artiști din Suedia și România care expun, la sediul ICR Stockholm, sunt: Dorinel Marc, Ana María Almada De Álvarez, Zoltan Bela, Andrei Zverev, Carolina Hindsjö, Ekaterina Sisfontes, Kjell Hansson, Jacob Anckarsvärd, Susanne Hogdahl Holm, Lena Rammi, Rikard Fåreaus, Andreas Ribbung, Erik Lindeborg, Diana Butucariu, Ninni Nylen, Adrian Ghiman, Andrei Tudoran, Ruxandra Tudoran, Catalin Burcea, Corina Păcurar, Ilina Schileru, Lucian Sandu Milea, Mihai Zgondoiu, Mircea Modreanu, Radu Panait, Raluca-Ilaria Demetrescu, Razvan Nastase, Răzvan Pascu, Ruxandra Tudoran, Sebastian Iacob, Sergiu Chihaia, Zoltan Bela, Mugur Grosu&Lumi Mihai, Cătălin Burcea, Adrian Ghiman, Andro Zverev.

Organizatori: ICR Stockholm, ETAJ artist run-space (București), Galeria 44 (Stockholm), târgul de artă independent Supermarket (Stockholm).

***

Noaptea Culturală a oraşului Stockholm este un eveniment-umbrelă, organizat pentru prima dată în 2010 de municipalitatea oraşului Stockholm. În 2024, Noaptea Culturală a oraşului Stockholm, organizată în colaborare cu Stockholms Kulturliv şi desfăşurată sub egida Stockholm - Capitala Scandinaviei, reuneşte un număr de aproximativ de 130 de instituţii culturale, cele mai importante din capitala Suediei, care prezintă publicului larg în jur 450 de evenimente culturale. Kulturnatt este organizat pentru a oferi locuitorilor şi turiştilor o noapte de evenimente culturale atractive, cu scopul de a trasa harta culturală a oraşului prin mobilizarea principalilor operatori culturali din Stockholm