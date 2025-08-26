Festivalul AERIAL – De la romantic la cloud

În mod excepțional, evenimentul de încheiere va avea loc pe Youtube, fiind o primă audiție înregistrată anterior și accesibilă publicului la nivel global.

Trei muziciene sunt implicate în acest festival: pianista și compozitoarea Anca Elena, inițiatoarea acestui proiect, care va evolua în fiecare din cele cinci recitaluri, alături de sopranele Cleopatra David și Laura Tătulescu. Acestei echipe se alătură videograful Cristi Farcaș care va asigura proiecțiile pentru două evenimente.

AERIAL nu este doar un festival, ci un gest artistic asumat – o invitație la redescoperirea muzicii esențiale, vii, libere de constrângeri. De la sonoritățile romantice ale lui Schubert și Mahler, la compoziții contemporane originale semnate de Anca Elena, AERIAL propune o experiență muzicală care traversează spațiul, timpul și formatul – culminând cu un concert difuzat în „cloud”.

Intrarea este liberă/acces gratuit

Programul Festivalului AERIAL:

Duminică, 31 august, ora 17.00, Palatul Mogoșoaia

Aerial, Aelena's Piano Dream

Luni, 1 septembrie, ora 17.00, Biblioteca Metropolitană București

Seară Schubert, cu soprana Laura Tătulescu și pianista Anca Elena

Duminică, 7 septembrie, ora 17.00, Palatul Mogoșoaia

Seară Schubert, cu soprana Laura Tătulescu și pianista Anca Elena

Luni, 8 septembrie, ora 17.00, Biblioteca Metropolitană București

Mahler 165, Liebst du um Schönheit, cu soprana Cleopatra David și pianista Anca Elena

Duminică, 14 septembrie, ora 20.00, online pe canalul https://www.youtube.com/@ancaelena79

Capra cu trei iezi, o fantezie pentru pian solo de Anca Elena

Când muzica nu cere aprobare

„Această inițiativă muzicală foarte eclectică este rezultatul direct al ultimului an în care am scris și trimis spre finanțare cel puțin șase proiecte la diverse instituții ale statului și care nu au primit aprobare, motiv pentru care m-am gândit să „sărbătoresc” acest lucru prin toată muzica pe care o putem împărtăși publicului și care, la fel ca viața, nu poate fi oprită de bugete și de grile de evaluare.

Două dintre recitaluri se constituie din muzică pentru pian compusă de mine, dintre care Capra cu trei iezi din 14 septembrie va fi o primă audiție, iar trei recitaluri sunt alcătuite din muzică pentru voce și pian. Sărbătorim frumusețea, dar și poezia prin aceste programe ce cuprind lucrări de Gustav Mahler, George Enescu și Franz Schubert. Am dorit să revenim la muzica esențială, la acea muzică dătătoare de sens de care avem nevoie atât de mult în aceste timpuri, cântată într-un cadru intim, aidoma felului în care era cântată la origini de către creatorii ei.”, declară Anca Elena în invitația lansată publicului.

Biografiile artiștilor

Născută la Bacău în 1979, pianista și compozitoarea Anca Elena a absolvit în 2003 Universitatea Națională de Muzică din București, secția de interpretare instrumentală – pian. Pasionată de pictură, literatură sau teatru, a explorat mai multe limbaje, cum ar jazz, dramaturgie sau compoziție. A studiat la București, Iași, Eisenstadt, Stradella, participând la cursuri de pian, dirijat, actorie și dramaturgie. Printre profesorii săi se numără Tatiana Pocinoc, Dana Borșan, Delia Pavlovici, Ratko Delorko, Ralf Heiber. În 2020 a susținut teza de doctorat cu titlul „Analiză și viziune interpretativă în lucrarea Vingt Regards sur l'Enfant-Jesus de Olivier Messiaen. Teza a fost publicată în același an la Editura Muzicală, fiind urmată de publicarea integrală în premieră în România a înregistrărilor monumentalei capodopere a lui Messiaen. Au urmat publicarea propriilor compoziții, Suitele "No" și „Andersen", dar și a albumului „24 Minis in 24 Keys” de Ratko Delorko. În 2023 lansează cel de al patrulea album, "Pas de deux flamenco" (pianistă și compozitoare) în colaborare cu violoncelistul Thibault Solorzano. În 2024 a publicat albumul "De nos oiseaux" (Duotonina, AFCN) - Lieduri pe versuri de Tristan Tzara în interpretarea Laurei Tătulescu și a lui Thibault Solorzano, iar în prezent lucrează la proiectul "Capra cu trei iezi”. Albumele sale au fost înregistrate în totalitate pe Yamaha Clavinova. Din luna octombrie 2025, pianista Anca Elena va începe colaborarea cu Academia Națională de Muzică “Gheorghe Dima” din Cluj – Extensia Piatra Neamț în calitate de lector universitar în catedra de acompaniament lied – oratoriu.

Imediat după absolvirea masteratului la București, Laura Tătulescu devenea cea mai tânără membră a prestigiosului Ansamblu de Solişti ai Operei de Stat din Viena (fiind angajată după începerea stagiunii) – susţinând debut după debut în roluri ca: Susanna (Nunta lui Figaro, sub bagheta maestrului Phillipe Jordan), Despina (Cosi fan tutte sub bagheta maestrului Riccardo Muti, ulterior fiind invitată de domnia sa să preia același rol si la Tokyo), Sophie (Werther), Pamina (Flautul fermecat), Musetta (Boema). In stagiunea 2005/2006, a primit singurul premiu „Uli Maerkle” acordat vreodată, pentru cel mai promițător tânăr debutant la Wiener Staatsoper din acel an. În 2009 a devenit solistă la Bayerische Staatsoper unde a interpretat roluri precum: Susanna, Adina, Despina, Zerlina, Musetta, Gretel, rolul titular din L’enfant et les Sortileges (sub bagheta lui Martyn Brabbins), Creusa (Medea din Corinto de Mayr cu Ivor Bolton), Marzelline, Erste Dame etc. Tot în 2009, devine una dintre cele mai apreciate membre ale Ansamblului de solişti ai Operei de Stat Bavareze (Munchen), o soprană despre ale cărei succese – în special în rolul Susannei (rol interpretat și pe scenele din Viena, Glyndebourne, New York, Berlin, Munchen, Seattle, Budapesta) din spectacolul Le Nozze di Figaro si rolul Despinei (Viena, München, Edinburgh, Amsterdam, Seattle, Lille, Tokyo, Seoul, Hong Kong) din “Cosi fan Tutte” de Mozart presa a vorbit mereu la superlativ. A avut colaborări importante cu Opera din Los Angeles (Lauretta din Gianni Schicchi, premiera in regia lui Woody Allen – producție care a avut-o ca invitată și la Festivalul de la Spoleto, sub bagheta dirijorului James Conlon), Festivalul de la Glyndebourne, Concertgebouw Amsterdam, Maggio Musicale Fiorentino, Mostly Mozart Festival din New York, Konzerthaus Berlin, MUPA Budapesta, English National Opera (producția Castor et Pollux – care a obținut premiul pentru cea mai bună producție a anului la OLIVIER Awards), Edinburgh, Glasgow, Seattle Opera, Cincinnati Opera, Hong-Kong, Korea National Opera, Santa Fe Opera, Stadttheater Klagenfurt, Lille Opera, Florida Grand Opera, Gewandhaus Leipzig (Debussy – vocal simfonic – James Gaffigan), Münchener Rundfunk (Caplet – Vocal Simfonic), Dialoge Festival la Mozarteum in Salzburg (festival de muzica moderna, fiind oaspetele percutionistului Christoph Sietzen), Atlanta Symphony (Simfonia a II-a de Mahler si Fidelio in concert) și Jacksonville Symphony – (Mahler – Simfonia a II-a), recital de arii la Rudolfinum în Praga (sub bagheta lui Jakub Hrusa), recitaluri la Carnegie Hall (Weill Hall – la pian Vlad Iftinca), Ateneul Român din București, la Opera din Lille, la Teatro Mayor din Bogota și multe alte recitaluri și concerte. Şi, de asemenea, nu există dirijori sau regizori mari, cu care să nu fi colaborat: Riccardo Muti, Seiji Ozawa, Philippe Jordan, Andris Nelsons, Ivan Fischer ș.a.

Cleopatra David s-a născut într-o veche familie de intelectuali și artiști români. Cariera sopranei s-a concentrat, în ultimii ani, pe consolidarea sectorului cultural independent din România, cu predilecție în producţia de operă. Vocea sa lirică și cu o timbralitate unică a fost admirată pe numeroase scene din România, Italia, Finlanda, Armenia, Franța, Marea Britanie și India și este solicitată să susțină masterclassuri și workshopuri de tehnică vocală. A obţinut titlul de Doctor în anul 2010 sub îndrumarea compozitorului Octavian Nemescu și este câștigătoarea Premiului I la rezidența artistică EUbyLakes organizată cu sprijinul Comisiei Europene. În anul 2024 a desfășurat un amplu proiect de rezidență artistică la Cité Internationale des Arts din Paris în urma câștigării Bursei George Enescu oferită de Institutul Cultural Român. Este angajată a Filarmonicii George Enescu din Bucureşti unde, în colaborare cu încă trei colegi, a realizat proiectul care a adus Marca Patrimoniului European pentru Ateneul Român. Printre cele mai importante colaborări, se numără cele cu dirijorii Alexander Walker, Aleksandr Dmitriev, Ciprian Teodorașcu, Gheorghe Iliuță, Jin Wang ș a

Cristi Farcaș s-a născut în 1978 la Baia Mare și a absolvit în 2008 Universitatea Media, Facultatea de Imagine Video – TV și Universitatea Hyperion. Din 2009 până în prezent este membru fondator al www.modernism.ro, cu peste 550 materiale video. Între 2019-2023 a participat la numeroase proiecte finanțate de AFCN prin Post-Modernism.ro, cum sunt: Arhiva Muzeului Rock din România, Patrimoniu artistic Feminin, Documentarele Artele Focului, 15 colecții private de artă românească, Profesii creative / Meseriile viitorului, Măririle și decăderile monumentelor din România, #contactless Noile ritualuri, Galeria Galateca performance live, Salonul Artelor Decorative 2020 la Muzeul Național Cotroceni (multimedia), Expozitie Glass fish, glass world - Mirela Traistaru și Cristi Farcas @MNLR 2020 - Expoziția | „Glass Fish, Glass World” (împreună cu Mirela Trăistaru), animație, instalație video, video mapping pe macheta de 110 ani a orașului medieval Brașov pentru Muzeul de Istorie Brașov.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹