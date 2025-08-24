Festivalul Internațional George Enescu 2025. Televiziunea Română aduce mai aproape muzica lumii

Între 24 august și 21 septembrie, publicul va avea acces la una dintre cele mai impresionante ediții ale Festivalului: zeci de concerte transmise în direct, interviuri exclusive cu mari personalități internaționale și evenimente interdisciplinare în care muzica clasică se întâlnește cu artele vizuale, dansul contemporan și multimedia.

În calitate de coproducător și broadcaster oficial, Televiziunea Română va transmite mii de minute de muzică clasică pe toate canalele sale – TVR Cultural, TVR 1, TVR Internațional și TVR Moldova. Concertele și spectacolele vor fi completate de interviuri, podcasturi și ediții speciale, astfel încât telespectatorii să fie conectați în timp real la energia Festivalului.

Evenimentele se vor desfășura în principalele săli de concerte din București – Sala Palatului, Ateneul Român, Sala Radio, Teatrul Odeon, Teatrul Național și Muzeul Imersiv MINA – și vor fi anunțate atât pe canalele TVR, cât și pe platformele online.

„Festivalul George Enescu este o celebrare a spiritului creator care unește lumi, generații și sensibilități într-un singur limbaj – muzica. Îl privesc ca pe o sărbătoare a excelenței, unde tradiția și modernitatea se împletesc într-un dialog viu, mereu surprinzător”, a declarat Valentina Băințan, producător TVR al Festivalului.

Concertul de deschidere – în direct la TVR

Concertul inaugural va avea loc duminică, 24 august, la Sala Palatului, sub bagheta lui Cristian Măcelaru, director artistic al Festivalului. Orchestra Filarmonicii George Enescu îl va avea alături pe violonistul Nemanja Radulović, într-un program ce include o premieră absolută – Concertul pentru orchestră de Dan Dediu –, urmată de Concertul pentru vioară și orchestră în re minor de Aram Haciaturian și Poema română op. 1 de George Enescu. Proiecțiile video realizate de Nona Ciobanu și Peter Košir vor completa experiența vizuală și muzicală.

Concertul va fi transmisă în direct pe TVR 1, TVR Cultural și TVR Internațional, începând cu ora 20:00, precedată de la ora 19:00 de o ediție specială prezentată de Marius Constantinescu. TVR Moldova va difuza concertul a doua zi, pe 25 august, de la ora 21:40.

Peste 70 de concerte și ediții speciale la TVR

De-a lungul celor 29 de zile de Festival, TVR va transmite sau înregistra peste 70 de concerte, talk-show-uri și interviuri exclusive, difuzate pe toate posturile sale. Evenimentele vor fi prezentate de o echipă de jurnaliști și realizatori cunoscuți – Marius Constantinescu, Cătălin Sava, Valentina Băințan, Claudia Robu, Mirela Nagâț, Daniela Zeca Buzura, Mihaela Crăciun și Mihai Rădulescu.

„Festivalul Enescu este pentru noi un adevărat tur de forță logistic și emoțional. Telespectatorii vor avea parte de o acoperire amplă și generoasă, realizată cu echipe editoriale dedicate și tehnologie de ultimă generație”, a completat Valentina Băințan.

70 de ani de la dispariția lui George Enescu

Ediția din 2025 marchează 70 de ani de la moartea marelui compozitor, prilej de a readuce în atenția publicului moștenirea sa artistică. Peste 4.000 de artiști din întreaga lume vor participa la Festival, în cadrul a peste 95 de concerte și spectacole, grupate în șapte mari serii.

În program se regăsesc peste 45 de lucrări de George Enescu, inclusiv Oedipe – în producția Operei Naționale București, semnată de Stefano Poda –, Simfoniile, Rapsodiile Române, Suitele pentru orchestră și numeroase lucrări camerale și corale.

Pe lângă ansamblurile internaționale invitate, ediția din acest an aduce o serie de concerte dedicate publicului tânăr, inclusiv proiecte inovatoare de tip JTI Immersive Experience, găzduite la Muzeul MINA.

Concerte transmise în direct

Printre evenimentele transmise de TVR Cultural se numără: