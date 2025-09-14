1.500 de actori și regizori boicotează instituțiile de film israeliene

Într-o scrisoare publicată de The Guardian, semnatarii, inclusiv Olivia Colman, Javier Bardem și Mark Ruffalo, acuză mai multe organizații de film israeliene că sunt „implicate în genocidul” din Gaza.

Semnatarii scrisorii au anunțat că vor înceta să colaboreze cu instituțiile de film israeliene.

„În această perioadă de criză, când multe dintre guvernele noastre permit carnagiul din Gaza, trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a răspunde acestei complicități”, ai transmis protestatarii, potrivit Le Figaro.

Acest angajament, inițiat de grupul Film Workers for Palestine, este inspirat de boicotul cultural din Africa de Sud din timpul erei apartheidului. Scopul său concret este de a înceta colaborarea cu festivalurile, cinematografele, posturile de radio și televiziune și companiile de producție care, potrivit semnatarilor, se fac vinovate de „justificarea genocidului și apartheidului”.

Aceștia citează, de exemplu, Festivalul de Film de la Ierusalim și Festivalul de Documentare Docaviv, care „continuă să colaboreze cu guvernul israelian”. „Marea majoritate a companiilor de producție și distribuție de filme israeliene, a agenților de vânzări, a cinematografelor și a altor instituții de film nu au recunoscut niciodată pe deplin drepturile recunoscute la nivel internațional ale poporului palestinian”, au scris artiștii și regizorii.

(sursa: Mediafax)