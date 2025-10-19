A apărut primul film regizat 100% de inteligența artificială, cu actori virtuali

Hollywood-ul e din nou în centrul unei controverse: a fost lansată prima peliculă realizată integral sub conducerea unei inteligențe artificiale. Filmul, intitulat The Sweet Idleness, a fost produs de italo-canadianul Andrea Iervolino și este descris de creatorul său drept „prima producție 100% regizată de o IA”.

Proiectul a fost coordonat de un agent de inteligență artificială numit FelliniAI, supravegheat doar parțial de Iervolino pentru a menține coerența narativă. Deciziile creative – de la ritmul montajului până la estetică și interpretare – au fost generate de IA, marcând o premieră în istoria cinematografiei.

Un nou tip de colaborare între om și mașină

„Scopul nu este să înlocuim oamenii, ci să arătăm că inteligența artificială poate fi un partener creativ”, a explicat Iervolino. Compania sa, The Andrea Iervolino Company, a combinat contribuția umană cu algoritmii AI pentru a crea o viziune comună.

Chiar și actorii din film sunt generați digital, gestionați de o platformă numită Actor+, care folosește modele de fețe reale pentru a construi personaje credibile. Acești „actori virtuali” au chiar și conturi pe rețele sociale, unde interacționează cu publicul ca persoane autentice.

O poveste despre viitorul post-muncă

Acțiunea din The Sweet Idleness se petrece într-un viitor imaginar în care doar 1% dintre oameni mai muncesc, în timp ce restul trăiesc o viață lipsită de griji datorită mașinilor. Iervolino spune că filmul este o reflecție asupra relației tot mai complexe dintre oameni și tehnologie și o provocare pentru industria cinematografică: „IA nu este doar un instrument tehnic, ci poate deveni un partener de creație.”

O revoluție care divide Hollywood-ul

Reacțiile nu au întârziat să apară. În timp ce unii consideră că IA deschide o nouă eră a expresiei artistice, alții o văd ca pe o amenințare directă la adresa locurilor de muncă din industrie și a autenticității actului artistic.

După succesul filmului animat Critterz, realizat de OpenAI, The Sweet Idleness pare să confirme că Hollywood-ul se află într-un punct de cotitură: fie va învăța să colaboreze cu mașinile, fie va lupta pentru a-și păstra sufletul uman, scrie 20minutos.es.