A murit actorul Graham Greene, celebru pentru rolul din „Dansează cu lupii”

„A fost un om cu o morală, o etică și un caracter deosebite și ne va lipsi veșnic”, a declarat agentul lui Greene, Michael Greene (fără nicio legătură de rudenie), pentru Deadline.

Greene s-a născut în 1952 în Ohsweken, în Rezervația celor Șase Națiuni din Ontario, Canada . A început să joace în timp ce lucra ca inginer de sunet, după ce un prieten l-a convins să-i citească scenariul. A început pe scenă, jucând în producții canadiene și engleze în anii 1970, înainte de a-și face debutul pe ecran în 1979 într-un episod din drama canadiană The Great Detective. Primul său rol în film a fost în filmul biografic din 1983, Running Brave.

Descoperirea lui Greene la Hollywood a venit după ce Kevin Costner l-a distribuit în rolul vraciului Lakota Sioux, Kicking Bird (Ziŋtká Nagwáka), în westernul său din 1990, Dansează cu lupii, premiat cu Oscar.

Interpretarea lui Greene i-a adus o nominalizare la Premiul Oscar și i-a lansat cariera la Hollywood, care a inclus roluri în Thunderheart (1992), Maverick (1994), Die Hard with a Vengeance (1995), The Green Mile (1999) și The Twilight Saga: New Moon (2009).

Mai recent, Greene a apărut în serialul FX Reservation Dogs, regizat de Taika Waititi, în serialul distopic HBO The Last Of Us și în serialele 1883 și Tulsa King, regizate de Taylor Sheridan.

Prolific de-a lungul carierei sale, a lucrat până la sfârșit și a fost implicat în mai multe proiecte care nu au fost încă lansate.

Greene a câștigat premii Grammy, Gemini și premii Canadian Screen de-a lungul carierei sale și are o stea pe Walk of Fame-ul Canadei. În iunie, a primit premiul guvernatorului general canadian pentru artele spectacolului, acordat pentru întreaga carieră.

(sursa: Mediafax)