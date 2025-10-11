Actrița Diane Keaton a murit la vârsta de 79 de ani

Primăria care e condusă de doi soți de peste 18 ani și nimeni nu i-a oprit. Salariul edilului crește când vrea nevasta
Este cunoscută mai ales pentru rolurile sale în filme de succes, precum „Clubul primelor soții”, „Fată de mireasă” și „Nașul”.
Un purtător de cuvânt al familiei Keaton a confirmat pentru PEOPLE că aceasta a murit în California și că nu sunt disponibile în prezent alte detalii.
Familia ei solicită intimitate în acest moment.
Ea a lăsat în urmă doi copii ai săi, Dexter și Duke Keaton.
(sursa: Mediafax)
Citește pe Antena3.ro