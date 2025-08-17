Actrița Katia Pascariu, premiată la Locarno pentru rolul din filmul „Sorella di Clausura” (regia Ivana Mladenović)

Premiul oferit Katiei Pascariu a fost anunțat în cadrul unei ceremonii care a avut loc pe 15 august, la ora 18:00, în cadrul festivalului, cu o motivație care elogiază „veridicitatea interpretativă și capacitatea ei de a lumina filmul cu umor și autenticitate”.

„Orice recunoaștere a muncii vine ca o recompensă, dar nu toate recompensele sunt egale. Sunt cu adevărat fericită și onorată de aceasta și o accept cu inima deschisă și în numele întregii noastre echipe. O muncă onestă și intensă pe care am avut norocul să o observ și să o admir și care m-a ținut într-o stare de plăcere totală, hipervigilență, respect și responsabilitate.”, a declarat Katia Pascariu.

„Sorella di Clausura” „examinează mult mai multe teme, de la căutarea fericirii, prin mecanica obsesiei, până la imperativul succesului” și „este fără îndoială un film al unei regizoare cu o semnătură puternică.”, notează Cineuropa.

ICS (International Cinephile Society) descrie „Sorella di Clausura” drept „o amuzantă și scandalos de ciudată subminare a unei comedii romantice” și consideră că „un mare merit este cel al actriței Katia Pascariu, a cărei performanță este absolut stelară și ancorează întreaga producție într-o manieră care este cu adevărat captivantă.”



„Katia Pascariu oferă remarcabilă performanță în acest rol.”, scrie RedCarpet magazine.



„Filmul este, de fapt, povestea unei fete îndrăgostite nebunește de un cântăreț și a eforturilor nesfârșite de a-l cuceri. O comedie sălbatică, care amintește de filmele mai nebunești ale lui Dušan Makavejev, „Sorella di Clausura” este, în egală măsură, și un portret acid al unei societăți românești care încă se luptă, ca în atâtea țări est-europene, să găsească un echilibru între tradiție, memoria trecutului și un context autentic democratic.” (Corriere del Ticino).



„Sorella di clausura” este „un film interesant și original, capabil să relateze o secțiune istorică a României contemporane, cea de după intrarea în UE, prin povestea personală a Stelei.” (Cinematografo)

Katia Pascariu a fost nominalizată de New York Times printre cei mai buni actori ai anului 2021, pentru rolul din „Babardeală cu bucluc sau porno balamuc” al lui Radu Jude (marele câștigător al Berlinalei din acel an), care i-a adus în 2022 și Premiul Gopo pentru cea mai bună actriță în rol principal.

Absolventă a Facultății de Teatru – Secția Arta Actorului de la UNATC București și a masterului Antropologie și Dezvoltare la Facultatea de Sociologie (Universitatea din București), Katia este membru fondator al Centrului de Artă Comunitară Vârsta 4 și al Asociației ADO – artă pentru drepturile omului. A debutat în cinematografie în filmul „După dealuri” (2012, r. Cristian Mungiu), a colaborat cu Radu Jude pentru filmele „Babardeală cu bucluc” și „Nu aștepta prea mult de la sfârșitul lumii” și cu Eugen Jebeleanu pentru „Interior zero” (2025).

Din delegația filmului la Locarno au făcut fac parte: Ivana Mladenović, Adrian Schiop, Momir Milosević, actorii Katia Pascariu, Cendana Trifan, Miodrag Mladenović, producătoarea Ada Solomon, producătorul asociat Theo Nissim, editoarea Vanja Kovačević, scenografa Malina Ionescu, muzicianul Andrei Dinescu, Tina Pop, sound designer-ul Oriol Campi, coproducătorul spaniol Bernat Manzano.



Participarea „Sorella di Clausura” la Locarno a fost sprijinită de Centrul Național al Cinematografiei, Uniunea Cineaștilor din România și Institutul Cultural Român.

„Sorella di Clausura”, cel de-al treilea lungmetraj al regizoarei Ivana Mladenović, o parodie empatică a melo-dramelor romantice, a avut premiera oficială pe 13 august la Festivalul Internațional de Film de la Locarno, ediția 78.

Filmul își continuă parcursul festivalier în competiția oficială a Festivalului Internațional de Film de la Sarajevo, ediția 31, unde va fi proiectat pe 21 și 22 august.



Pentru scenariul inspirat de o poveste reală, Ivana Mladenović a colaborat cu Adrian Schiop și Momir Milosević.

Protagonista filmului, Stela (Katia Pascariu), o tânără dintr-un sat timișorean, cu studii de filologie, nu-și găsește locul și rostul, ci visează să-l întâlnească pe artistul balcanic pe care l-a văzut la TV și de care s-a îndrăgostit pe loc cu ani în urmă. În speranța că Vera (Cendana Trifan), o cântăreață despre care se zvonește că l-ar cunoaște bine pe starul Boban (Miodrag Mladenović), o va ajuta să-și împlinească visul și să scape de sărăcia în care trăiește, Stela merge București, unde descoperă că Vera are alte interese.

Din distribuție mai fac parte: Arnold Kelsch, Cătălin Dordea, Adrian Radu.

Marius Panduru semnează imaginea filmului, iar Vanja Kovačević montajul.

Din echipă au făcut parte profesioniști premiați precum Mălina Ionescu (scenografie), Dana Păpăruz (costume), Bianca Boeroiu, Olimpia Stoicea (machiaj), Margareta Ștefan (coafură), Dejan Kragulj (inginer de sunet), Oriol Campi (designer de sunet). Coloana sonoră a fost compusă de Toni Cutrone și include cântece originale compuse de Andrei Dinescu.



Produs de Ada Solomon (microFILM, România), Ivana Mladenović (Dunav 84, Serbia), „Sorella di Clausura” este coprodus de Ines Vasiljevic (Nightswim, Italia), Bernat Manzano (Boogaloo Films, Spania). Producătorii executivi sunt Diana Caravia, Marija Lero și Montse Pujol Solà. Producător asociat: Theo Nissim.



Realizarea filmului „Sorella di Clausura” a fost sprijinită de: Centrul Național al Cinematografiei (CNC), Centrul Național al Cinematografiei din Serbia, Ministerul Culturii din Serbia, Ministerul Culturii din Italia, Institut Català De Les Empreses Culturals și EURIMAGES, în asociere cu Conceptual Lab și în colaborare cu Televiziunea Română.

Cu participarea finanțatorilor: Cinema City România, Dr. Oetker, Farmaciile Alphega, Bilka Steel, Vitrina Advertising, Boromir, Aqua Carpatica, Essence Mediacom, Avanpost Media (România) și Ton Ide, Yojimbo Films, Beostud, Digital Kraft, Rashtan Casting, Somnium Production (Serbia).