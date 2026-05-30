Actrița Ornella Muti, regizorul Ben Wheatley și actorul Sam Riley, invitați speciali la TIFF.25

Cu o prezență magnetică ce a fascinat generații întregi de spectatori, Ornella Muti a devenit una dintre figurile iconice ale cinematografiei internaționale. Muti este doar una dintre vedetele care vor păși pe covorul roșu al festivalului. Printre invitații speciali ai ediției aniversare se numără și doi reprezentanți de marcă ai cinematografiei britanice: regizorul Ben Wheatley, cunoscut pentru filmele sale de gen care îmbină horror-ul cu satira neagră, și actorul Sam Riley, al cărui talent l-a impus în roluri memorabile.

Ornella Muti, icon al filmului italian

Regizorul Damiano Damiani e cel care a descoperit-o pe când făcea modeling și i-a oferit un rol în filmul La moglie più bella (1970), pe când avea doar 14 ani. Acesta a fost începutul unei cariere întinse pe mai bine de cinci decenii. Definitorie pentru filmografia sa este colaborarea cu regizorul Marco Ferreri, care a devenit una dintre cele mai intense întâlniri dintre o actriță emblematică și un autor radical al cinematografiei europene. În filmele realizate împreună (L'ultima donna, Storie di ordinaria follia și Il futuro è donna), Ferreri folosește imaginea serafică a lui Muti pentru a construi personaje feminine care tulbură echilibrul relațiilor tradiționale și pun în discuție fragilitatea masculină. Aceste trei filme au fost proiectate în 2012 la Festivalul de la Locarno.

Ornella Muti a devenit cunoscută atât prin filme de autor (realizate de regizori precum Ettore Scola, Francesco Rosi, Woody Allen, Lucas Belvaux, Mike Figgis sau John Landis), cât și prin comedii italiene extrem de populare, construindu-și în timp o filmografie care traversează stiluri și cinematografii foarte diferite. În Italia, colaborările sale cu Adriano Celentano din Il bisbetico domato și Innamorato pazzo au rămas printre cele mai populare titluri ale anilor ’80, în timp ce filme precum Chronicle of a Death Foretold, Oscar sau To Rome with Love au făcut-o cunoscută și publicului internațional. Pentru mulți, Ornella Muti rămâne asociată și cu universul spectaculos din SF-ul Flash Gordon, unde o interpretează pe seducătoarea Princess Aura. Lansat în 1980 și devenit un film cult datorită esteticii sale extravagante, coloanei sonore semnate Queen și distribuției memorabile, filmul a consacrat-o peste ocean. Publicul arthouse o cunoaște și din partea I din The Tulse Luper Suitcases, proiectul multimedia semnat Peter Greenaway care a fost în competiție la Cannes în 2003. Cea mai recentă apariție a ei este în Roma Elastica (r. Bertrand Mandico), care tocmai a avut premiera în afara competiției la cea mai recentă ediție a festivalului de la Cannes, în secțiunea Midnight Screenings.

Recent, Sean Baker a contribuit decisiv la redescoperirea Ornellei Muti pentru o nouă generație de cinefili. Regizorul american (Tangerine, The Florida Project, Anora), cunoscut pentru interesul său față de personajele aflate la marginea societății și pentru cinemaul independent cu sensibilitate europeană, a susținut lansarea colecției restaurate Ornella Muti 1970s Collection, pe Blu-ray și DVD, dedicată unor filme timpurii ale actriței, printre care și Primo amore al lui Dino Risi. „Sunt mai mult decât încântat să stau de vorbă cu legendara Ornella Muti, un icon al cinematografiei a cărei muncă mă inspiră de ani de zile. Prezența ei pe ecran este electrizantă și abia aștept să descopăr poveștile din spatele carierei sale extraordinare”, declara acesta înainte de a o intervieva pentru această colecție.

Publicul va avea ocazia să o întâlnească la un masterclass pe care îl va susține sâmbătă, 20 iunie, dar și la proiecția specială a filmului Swann in Love (Un amour de Swann, r. Volker Schlöndorff), în care joacă alături de Jeremy Irons, Alain Delon și Fanny Ardant. Adaptare realizată de Volker Schlöndorff după opera lui Marcel Proust, filmul urmărește relația obsesivă dintre Charles Swann și Odette de Crécy, într-o lume sofisticată și fragilă inspirată de aristocrația franceză de la sfârșitul secolului XIX.

Ben Wheatley și Sam Riley, reprezentanții filmului britanic

Ben Wheatley este unul dintre cei mai originali și mai imprevizibili regizori britanici ai generației sale. Filmele sale, de la thrillerul psihologic Kill List (2011) la distopia High-Rise (2015), de la comedia neagră Sightseers (2012) la blockbusterul Meg 2: The Trench (2023), refuză să se încadreze într-un singur gen, amestecând horror-ul cu satira, violența cu umorul absurd și narațiunile convenționale cu experimentul pur. Wheatley este un cineast al contrastelor, un autor care poate trece de la un film de artă la o producție de studio fără să-și piardă vocea distinctă.

Cu cel mai nou film al său, proiectat la TIFF.25, Wheatley s-a întors acolo unde se simte cel mai bine: în haosul controlat al filmului independent făcut pe un buget minimal, cu camere improvizate și o imaginație fără limită. Bulk este un thriller SF, dar și o declarație de dragoste față de arta cinematografiei, de neratat pe marele ecran. În rolurile principale: Sam Riley și actrița de origine română Alexandra Maria Lara.

Riley a fost solistul unei trupe rock înainte de a se orienta spre actorie, un traseu neconvențional care i-a marcat întreaga carieră. Rolul care l-a consacrat a fost interpretarea lui Ian Curtis, solistul legendar al trupei Joy Division, în filmul Control (r. Anton Corbijn, 2007), care i-a adus numeroase premii, printre care British Independent Film Award și o nominalizare BAFTA la categoria „Rising Star". Pe platoul filmului și-a cunoscut și viitoarea soție, actrița Alexandra Maria Lara. De atunci, Riley și-a construit o carieră remarcabilă, trecând de la adaptarea romanului lui Jack Kerouac, On the Road (r. Walter Salles, 2012), la rolul Diaval din blockbuster-ul Maleficent (r. Robert Stromberg, 2014) alături de Angelina Jolie, și până la Mr. Darcy din Pride and Prejudice and Zombies (r. Seth Grahame-Smith, 2016). Printre cele mai recente roluri ale sale se numără cel din Islands (r. Jan-Ole Gerster, 2025), film proiectat anul trecut la TIFF și distribuit ulterior în cinematografele din România.

Publicul va avea ocazia să îi întâlnească pe Ben Wheatley și Sam Riley la proiecția filmului Bulk.

