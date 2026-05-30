Tragedie: Un copil de doi ani a murit la un loc de joacă 

Un copil de circa doi ani de zile a murit după ce s-a accidentat la un loc de joacă din Satu Mare, potrivit PresaSM. Martorii au relatat că trei copii se aflau la locul incidentului. Ei s-au împins unii pe alții, mai anunță sursa menționată.

Echipa medicală a aplicat procedurile de resuscitare după ce copilul a intrat în stop cardiorespirator. Operațiunea a ținut peste o oră, dar la final, medicii au declarat decesul.

O necropsie va stabili cu exactitate cauza morții.

Primăria municipiului Satu Mare a decis să închidă locurile de joacă din locuirle dedicate Zilelor Orașului.

