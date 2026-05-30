Reacția lui Marco Rubio în privința dronei care a lovit un bloc din Galați

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a fost întrebat de un jurnalist cum comentează incidentul de la Galați. Rubio a refuzat să răspundă.

„L-am întrebat pe Secretarul de Stat despre atacul cu drone rusești din România. Nu a răspuns”, a transmis jurnalistul Leonardo Feldman pe X.

O dronă care a trecut granița a lovit un bloc din centrul orașului Galați. Incidentul s-a produs în noaptea de joi spre vineri. Explozia a provocat o gaură de mari dimensiuni în tavanul apartamentului de la ultimul etaj.

În momentul impactului, în interior se aflau două persoane, mamă și fiu. Victimele au fost rănite, dar au supraviețuit deoarece impactul s-a produs în holul apartamentului.

