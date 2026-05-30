de Redacția Jurnalul    |    30 Mai 2026   •   10:42
Reacția lui Marco Rubio în privința dronei care a lovit un bloc din Galați
Secretarul de stat american, Marco Rubio, fără reacție

Secretarul de stat al SUA a refuzat să răspundă la o întrebare referitoare la drona rușilor care a lovit un bloc din Galați.

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a fost întrebat de un jurnalist cum comentează incidentul de la Galați. Rubio a refuzat să răspundă.

„L-am întrebat pe Secretarul de Stat despre atacul cu drone rusești din România. Nu a răspuns”, a transmis jurnalistul Leonardo Feldman pe X.

O dronă care a trecut granița a lovit un bloc din centrul orașului Galați. Incidentul s-a produs în noaptea de joi spre vineri. Explozia a provocat o gaură de mari dimensiuni în tavanul apartamentului de la ultimul etaj.

În momentul impactului, în interior se aflau două persoane, mamă și fiu. Victimele au fost rănite, dar au supraviețuit deoarece impactul s-a produs în holul apartamentului.

(sursa: Mediafax)

