„Străzi Deschise” revine cu un program spectaculos pentru copii în București: zeci de activități gratuite pe Calea Victoriei

Weekend special pe Calea Victoriei: magie, personaje de poveste, mașini de epocă și Confetti Party pentru copii

Calea Victoriei se transformă în paradisul copiilor: spectacole, parade, ateliere și o uriașă petrecere cu confetti de Ziua Copilului

Bucureștenii și turiștii sunt invitați în acest weekend la o ediție specială a programului „Străzi Deschise”, dedicată copiilor. Calea Victoriei va găzdui zeci de activități gratuite, spectacole, ateliere creative, parade cu personaje îndrăgite și o spectaculoasă petrecere cu confetti organizată cu ocazia Zilei Copilului.

Weekend plin de activități pentru copii pe Calea Victoriei

Programul „Străzi Deschise” transformă din nou una dintre cele mai cunoscute artere ale Capitalei într-un spațiu destinat pietonilor și activităților culturale. În acest sfârșit de săptămână, accentul este pus pe cei mici, care vor avea parte de experiențe educative și distractive în aer liber.

Potrivit organizatorilor de la ARCUB, copiii vor putea participa la numeroase ateliere interactive și creative. Oferta include pictură pe nisip, decorarea zmeelor, reciclare creativă, modelaj din baloane, improvizație teatrală și experimente științifice adaptate celor mici.

O atracție specială va fi reprezentată de activitățile organizate de Reptiland, unde participanții vor putea descoperi fascinanta lume a reptilelor și vor afla informații interesante despre aceste animale.

Atelier de prim ajutor și lecții utile pentru situații de urgență

Pe lângă distracție, programul include și activități cu rol educativ. Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov va organiza un atelier interactiv de prim ajutor și gestionare a situațiilor de urgență.

Copiii și părinții vor avea ocazia să învețe noțiuni esențiale care pot face diferența în momente critice, într-un format accesibil și interactiv.

Tradiții săsești și activități inspirate de Festivalul Haferland

Vizitatorii vor putea participa și la o serie de ateliere inspirate de tradițiile săsești din Transilvania. Printre acestea se numără pictura pe lemn în stil săsesc, decorarea sacoșelor textile, pictura pe pietre și realizarea de semne de carte din lemn.

De asemenea, va fi amenajat un photo corner dedicat publicului, iar activitățile vor promova Festivalul Săptămâna Haferland, eveniment care va avea loc la începutul lunii august în zece sate săsești din Transilvania.

Parade cu personaje celebre și spectacole pentru întreaga familie

Atmosfera de sărbătoare va fi completată de parade și momente itinerante cu personaje foarte îndrăgite de copii.

Pe Calea Victoriei vor putea fi întâlnite personaje precum Donald și Daisy, Lilo & Stitch sau Sonic. În plus, Teatrul „Ion Creangă” va organiza o paradă specială cu personaje din povești, iar reprezentanții Festivalului Săptămâna Haferland vor aduce în centrul Capitalei Parada Jugendblaskapelle Kronstadt.

Programul artistic include și spectacole dedicate celor mici. Teatrul „Ion Creangă” va prezenta spectacolul „Magia Ghicitorilor”, în timp ce Teatrul de Animație „Țăndărică” îi va încânta pe copii cu celebra poveste „Motanul Încălțat”.

Magie, marionete și muzică pentru cei mici

Agenda evenimentului cuprinde și momente speciale de magie susținute de Magitot, spectacole cu marionete și recitaluri corale realizate în cadrul Programului Național Cantus Mundi.

De asemenea, copiii vor putea participa la spectacolul muzical „Călătorie muzicală în lumea Tzitzi-Poc”, un eveniment conceput pentru a îmbina distracția cu educația artistică.

Tot în cadrul programului va funcționa și un hub creativ pentru juniori, susținut de Fieldstar, precum și turul ghidat „Orașul construit și orașul pierdut”, care oferă participanților ocazia de a descoperi povești mai puțin cunoscute din istoria Bucureștiului.

Expoziție spectaculoasă cu automobile de epocă

Pasionații de istorie și automobile vor putea vizita expoziția „Antebelum la Palat”, organizată de Retromobil Club România în zona Parcului Kretzulescu.

Evenimentul aduce în fața publicului o selecție impresionantă de automobile antebelice și oferă o incursiune în patrimoniul automobilistic al începutului de secol XX. Expoziția este una dintre atracțiile speciale ale ediției din acest weekend.

Confetti Party, momentul vedetă al weekendului

Punctul culminant al manifestărilor va avea loc sâmbătă, între orele 18:00 și 20:00, în zona Palatului CEC.

Aici va fi organizat evenimentul „Confetti Party & Kids DJ Set”, powered by Kiss FM, dedicat copiilor și familiilor. Organizatorii promit muzică, dans, animație și o impresionantă ploaie de confetti care va transforma Calea Victoriei într-un adevărat festival al copilăriei.

Evenimentul este conceput ca o celebrare a Zilei Copilului în spațiul public și este așteptat să atragă mii de participanți.

Restricții de trafic și rute alternative

Pentru desfășurarea programului „Străzi Deschise”, circulația rutieră va fi restricționată pe segmentul cuprins între Bulevardul Dacia și Splaiul Independenței, fără a fi afectat traficul în intersecții.

Restricțiile se aplică atât autovehiculelor, cât și bicicliștilor și utilizatorilor de trotinete. Traversarea Căii Victoriei va fi permisă în intersecțiile cu Bulevardul Dacia, strada C.A. Rosetti, strada Știrbei Vodă, strada Ion Câmpineanu și Bulevardul Regina Elisabeta.

Autoritățile precizează că riveranii și persoanele care trebuie să ajungă la unitățile economice din zonă vor avea acces conform semnalizării temporare instalate pe durata evenimentului.

Pentru șoferi, principalele rute alternative recomandate sunt:



Piața Victoriei – Bulevardul Lascăr Catargiu – Piața Romană – Bulevardul Gheorghe Magheru – Bulevardul Nicolae Bălcescu – Piața Universității – Bulevardul I.C. Brătianu – Piața Unirii – Splaiul Independenței;



Piața Victoriei – strada Buzești – strada Berzei.



Organizatorii au precizat că, spre deosebire de alte ediții, strada Ion Brezoianu nu va deveni pietonală în acest weekend.