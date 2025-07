Cel mai nou lungmetraj al regizoarei Julia Ducournau, „Alpha”,  închide a 22-a ediție a Festivalului Internațional de Film ANONIMUL Filme din competițiile de la Cannes vor putea fi văzute în premieră la Sfântu Gheorghe

Selectat și el în competiția de pe croazeta franceză, anul acesta, „Alpha” este „un film incredibil de derutant”, „încă o dovadă a geniului lui Ducournau pentru imagini evocatoare și compoziții de-a dreptul izbitoare.” titra Vulture, iar cei de la BBC sunt de acord găsindu-l „un vârtej dezorientant și înnebunitor”.

În distribuția filmului sepctatorii îi vor putea recunoaște pe Golshifteh Farahani („Paterson”, „About Elly”, „Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales”) și Tahar Rahim („A Prophet”, „Monsieur Aznavour”, „Napoleon”).

Alpha, în vârstă de 13 ani, este o adolescentă rebelă ce locuiește singură cu mama ei. Lumea lor se destramă în ziua în care aceasta se întoarce de la școală cu un tatuaj pe braț.

Cunoscut publicului pentru rolurile sale din „Triangle of Sadness”, „Babygirl” sau „Maleficent: Mistress of Evil”, Harris Dickinson „își face un debut extraordinar de impresionant ca scenarist și regizor” (The Guardian) cu „Urchin” – dublu premiat anul acesta la Cannes în Secțiunea Un Certain Regard – Premiul pentru cel mai bun actor (Frank Dillane) și Premiul FIPRESCI.

„Inteligent și plin de compasiune, captivant, interpretat cu empatie și plin de momente cu adevărat amuzante, scene misterioase și halucinante” (The Guardian), filmul ne face cunoștință cu Mike, o persoană fără adăpost din Londra, prinsă într-un ciclu de autodistrugere, care încearcă să își schimbe viața. „Există o lejeritate neașteptată și momente de o frumusețe captivantă ce se găsesc în acest film” (Screen) „plin de umor și umanitate, care ne arată ce înseamnă divertismentul cu un strop de bunătate și este cu adevărat o capodoperă tăcută care așteaptă să fie descoperită” (Nina Rothe).

Ambele filme vor fi proiectate în premieră națională la Sfântu Gheorghe și sunt distribuite în România de Bad Unicorn.

Multipremiat la Cannes, Sundance, Veneția sau Valladolid pentru filmele sale anterioare, Tarik Saleh s-a întors anul acesta în competiția de la Cannes cu „Eagles of the Republic” care va putea fi văzut și el în premieră în România la ANONIMUL.

„Deopotrivă hazliu și perspicace, ca să nu mai vorbim de amuzamentul sumbru al primei jumătăți, cineastul suedezo-egiptean revine după ‚The Nile Hilton Incident’ și ‚Cairo Conspiracy’ cu o dramă plină de nelegiuiri despre un actor celebru care este forțat să-l joace pe președintele Abdel Fattah El-Sisi într-un film biografic și plătește apoi un mare preț pentru succesul său.” (The Hollywood Reporter). „Este, de asemenea, o satiră splendid executată la adresa industriei de film și un memento tulburător a ceea ce se întâmplă în urma unor asocieri îndoielnice.” scriau criticii de la Deadline. Lungmetrajul este distribuit în România de Independența Film.

Pe lângă programul de filme, spectatorii prezenți la cea de-a 22-a ediție a Festivalului (ce va avea loc între 11-17 august) îi vor putea asculta pe: Macanache, Moonlight Breakfast și Cvartetul Pontica care revine și anul acesta pe scena din Green Dolphin Camping.

„Ador filmele și festivalurile! Pare prea frumos ca să fie adevarat și totuși se va întmpla – vom ateriza la Sfântu Gheorghe unde vom delecta papilele auditive ale publicului de la ANONIMUL cu o porție de rap a la Bucharest style. Beaturile vor fi asezonate cu bași grei și tobe din viitor, iar rimele vă vor face să mai vreți încă o porție și încă una la pachet. One love și respect nemărginit de la fratele vostru Macanache!” a transmis publicului artistul.

În cadrul proiectului „60 Days of Summer – în România”, Moonlight Breakfast vor aduce la ANONIMUL un show vibrant, parte dintr-o aventură muzicală și vizuală documentată în timp real: 60 de zile, 60 de concerte și 20 de episoade care spun povestea verii prin ochii unor artiști independenți. „Festivalul ANONIMUL e genul de loc unde simți că arta chiar contează - într-un cadru natural, fără grabă, cu oameni care vin pentru film, muzică și atmosferă. Ne bucurăm să facem parte din line-up anul ăsta și sperăm să aducem un show care să completeze vibe-ul special al festivalului.” completează artiștii.

„Este o bucurie deosebită pentru mine să cânt și anul acesta alături de Cvartetul Pontica în cadrul Festivalului ANONIMUL, un loc unde filmul și muzica se întâlnesc într-un mod unic. Cântând încă de la primele ediții ale festivalului am asistat la evoluția constantă a acestui fenomen.” a spus Simion Crudu, membru al Cvartetului Pontica.

