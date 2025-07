Amazon MGM pregătește relansarea filmului „Basic Instinct” cu scenaristul original Joe Eszterhas

„Basic Instinct”, regizat de Paul Verhoeven și avându-i în distribuție pe Michael Douglas și Sharon Stone, a devenit un fenomen cultural și un succes de box office, generând peste 350 de milioane de dolari la nivel mondial.

Filmul urmărește ancheta detectivului Nick Curran (Douglas) asupra unei crime brutale, care îl implică într-un joc periculos de seducție cu suspecta principală Catherine Tramell (Stone), o romancieră manipulatoare. Filmul este cunoscut pentru temele sale provocatoare, conținutul explicit și scena emblematică a interogatoriului cu Sharon Stone, devenind un reper al genului thriller erotic.

Joe Eszterhas, scenarist de origine maghiară-americană, a început ca jurnalist și este cunoscut pentru scenarii provocatoare care explorează teme legate de sexualitate, putere și ambiguitate morală. Alte filme importante din cariera sa includ „Flashdance” (1983) și „Jagged Edge” (1985). Eszterhas a publicat în 2004 memoriile intitulate „Hollywood Animal”, oferind o privire sinceră asupra industriei cinematografice.

Printre alte proiecte în curs de dezvoltare ale producătorului Scott Stuber se numără „Frankenstein”, regizat de Guillermo del Toro pentru Netflix, și drama „Deliver Me from Nowhere”, regizată de Scott Cooper și avându-l în rol principal pe Jeremy Allen White („The Bear”) în rolul lui Bruce Springsteen, concentrată pe perioada în care artistul a creat albumul iconic „Nebraska”. Ambele filme sunt programate pentru lansare în toamna acestui an.

