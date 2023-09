Cineastul portughez Pedro Costa vine la București în cadrul primei retrospective de autor din istoria BIEFF

„Cred în realitate. Asta-i tot.”. Acest răspuns – pe cât de scurt, pe atât de cuprinzător în a rezuma un întreg crez și sistem artistic – este cel dat de Pedro Costa întrebării „Crezi în altceva în afară de imagine?”, într-un scurt documentar care proba relația unor mari autori contemporani (Ferrara, Reygadas, Weerasethakul, Ming-liang și Erice) cu transcendentalul.

Regizor și scenarist multipremiat, supranumit de către publicația The Guardian și ,,Samuel Beckett al cinemaului’’, Pedro Costa este considerat astăzi unul dintre cei mai influenți autori de cinema contemporani.

Cineastul a debutat cu lungmetrajul O Sangue (Blood, 1989), o declarație de dragoste pentru cinema, ca artă a contrastelor fermecătoare; pentru alb-negrul de odinioară, cel care suplinea culoarea cu grația sculpturală a peliculei, pentru sentimentele absolute, pentru libertatea sa aproape punk.

Ulterior, și-a dedicat eforturile artistice documentării vieții locuitorilor din Fontaínhas, un cartier de la periferia Lisabonei, cu o populație formată majoritar din migranți sosiți din Cabo Verde. Ossos (Bones, 1997), No Quarto da Vanda (In Vanda’s Room, 2000), premiat la Cannes și Locarno, și Juventude em Marcha (Colossal Youth, 2006), nominalizat pentru prestigiosul Palme d’Or al Festivalului de Film de la Cannes, construiesc ,,Trilogia Fontainhas” - un punct de cotitură și reinventare formală în cariera lui Pedro Costa. Prin aceste trei filme Costa își asumă prezentarea unei realități brutale, nefardate, în toată corporalitatea sa, făcând-o cu adevărat vizibilă, în plină splendoare întunecată. Ușor-ușor, opera sa devine o elegie a marginalilor, a celor aruncați la periferia societății moderne, asupra cărora vântul nemilos al Istoriei se asmute într-o furtună neîncetată.

În 2014 se lansează Cavalo Dinheiro (Horse Money), care continuă să exploreze interesul sporit al autorului față de Fontainhas, în pofida desființării cartierului, avansând totodată intimitatea creativă a lui Costa cu Ventura, personajul său recurent care se confundă cu actorul neprofesionist care îl interpretează. Pelicula a generat valuri de admirație în circuitul festivalier internațional și i-a adus autorului Premiul pentru Regie și prima nominalizare pentru Leopardul de Aur la Festivalul Internațional de la Locarno. Avea să obțină trofeul în 2019, cu Vitalina Varela, un film construit din imagini-timp, filmate în eclerajul clar-obscur inconfundabil al lui Costa, și care explorează teme precum colonialismului, pierderea, moartea și relația acestora cu timpul și memoria.

La cea de-a 13-a ediție BIEFF, spectatorii vor avea șansa să vadă în premieră pe marele ecran din România și cel mai recent film al autorului - scurtmetrajul As Filhas do Fogo (The Daughters of Fire, 2023), prezentat în premieră internațională la ediția de anul acesta a Festivalului de Film de la Cannes. Proiecția lui programată miercuri, pe 27 septembrie, la Cinema Elvire Popesco, va fi urmată de un masterclass susținut de Pedro Costa.

