Cinematografele s-au redeschis în SUA

Cinematografele s-au redeschis în week-endul trecut în Statele Unite, pentru prima oară de la începutul pandemiei de coronavirus, transmite AFP. Prezența spectatorilor a fost redusă.

AMC, cel mai mare operator de săli de cinema din SUA, a redeschis o sută de astfel de unități și va mai repune în funcțiune alte 300, în următoarele două săptămâni. Și Regal, concurentul său, a deschis mai multe săli.



Cea de-a treia reţea din ţară, Cinemark, a început deja să le redeschidă treptat, începând cu 14 august.

În mai multe state mari, precum New York, New Jersey și California cinematografele sunt, deocamdată, închise.



Box-office-ul nord-american (Canada şi Statele Unite) a depăşit, pentru prima dată după 15 martie, 5 milioane de dolari încasări la casele de vânzări bilete, potrivit site-ului de specialitate Box Office Mojo.



Vânzările de bilete nu scad, în mod normal, sub pragul de 100 de milioane de dolari, într-un weekend.



Prima producţie importantă lansată după cinci luni de pauză a fost ''Unhinged'', un thriller cu actorul neozeelandez Russell Crowe în rolul principal. Lungmetrajul a avut doar 4 milioane de dolari încasăi în box-office-ul nord-american, pentru a doua săptămână pe marile ecrane. Este însă primul film care realizează încasări de peste un milion de dolari în Statele Unite şi în Canada pe perioada weekendului, după luna martie.



Pe primele locuri din punctul de vedere al vânzărilor de bilete în acest weekend s-au situat cinematografele de tip drive-in, unde spectatorii rămân în interiorul vehiculului în timpul proiecţiei.



Înainte de redeschidere, Asociaţia Americană a Operatorilor de Săli de Cinema (NATO) a publicat un protocol sanitar care vizează 2.600 de spaţii şi 30.000 de săli. Acesta prevede obligativitatea purtării măştii, distanţarea fizică, cu excepţia persoanelor care vin împreună la cinema, şi un sistem de ventilaţie funcţional.