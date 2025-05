deFilm produce un nou lungmetraj scris și regizat de Mihai Mincan. „Dinți de lapte” a fost filmat în Valea Jiului și București

„Dinți de lapte” marchează debutul într-un rol principal de lungmetraj al tinerei actrițe Emma Ioana Mogoș. Din distribuție mai fac parte: Marina Palii, Igor Babiac, István Téglás, Victor-Ioan Rogobete, Lara Maria Alexandra Comănescu, Maia-Victoria Boboc, Albert Ciută, Karina-Ziana Gherasim, Ada Lupu, Cătălin Filip, Tudor Morar, Mihaela Rădescu, Luca-David Cărăvan, Ingrid-Maria Tirintică, Liana Mărgineanu.



Filmările au avut loc în Valea Jiului și la București. Mai multe imagini și declarații de la filmări au fost incluse în acest clip de making-of, disponibil online pe canalul de YouTube deFilm.



Regizorul și scenaristul Mihai Mincan a colaborat la realizarea proiectului „Dinți de lapte” cu o parte din aceeași echipă de profesioniști experimentați și premiați cu care a lucrat la primul său lungmetraj de ficțiune - „Spre Nord” (prezentat în premiera în 2022 în competiția Orizzonti a Festivalului Internațional de Film de la Veneția și selectat în peste 25 de festivaluri internaționale) - compusă din: directorul de imagine George Chiper - Lillemark, editorul Dragoș Apetri, designerul de sunet Nicolas Becker, alături de producătorii Radu Stancu și Ioana Lascăr.

„M-am pregătit pentru acest rol destul de mult. Una dintre cele mai importate indicații pe care le-am primit de la Mihai a fost să nu fac doar ce spune în scenariu, să mai adaug de la mine, să fiu liberă la filmări”, mărturisește Emma Ioana Mogoș.



„Întotdeauna există ceva într-o filmare care te ridică și nu mă refer la o anumită secvență sau că-ți iese sau nu, ci e un fel de energie a oamenilor, un fel de moment în film în care simți că faci bine, că ești acolo, că ești prezent și restul oamenilor sunt prezenți cu tine”, spune regizorul Mihai Mincan.

Materialul video de making-of a fost realizat în cadrul proiectului „Digitalizarea proceselor de producție, distribuție și promovare deFilm” (beneficiar DE FILM PRODUCTION, cod proiect P.34), finanțat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), Pilonul IV. Coeziune Socială și Teritorială, Componenta C11 – Turism și Cultură, Investitia 7. Accelerarea digitalizării producţiei şi distribuţiei de filme, în cadrul apelului de proiecte „Sprijinirea iniţiativelor culturale de accelerare a digitalizării producției și distribuției de filme, inclusiv de filme cinematografice‟.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă digitalizarea proceselor de producție, distribuție și promovare ale companiei, pentru a crește competitivitatea, a moderniza modul de lucru și a spori capacitatea de adaptare la noile tendințe de consum.

Proiectul are o valoare totală de 561,980.93 lei, din care valoarea eligibilă solicitată este de 489,550.28 lei, și o perioadă de implementare de 8 luni, începând din 16.10.2024.

Regie și producție

Mihai Mincan a debutat în cinematografie în 2008, ca scenarist, cu scurtmetrajul „Palmele” regizat de George Chiper-Lillemark, selectat la Locarno, Rotterdam și Cottbus. A realizat apoi trei scurtmetraje, produse de compania deFilm - „Alaska” în 2014, „Cometa” în 2017 și „Idila” în 2019 - care au avut premiera la festivaluri europene. În 2019 a co-regizat două documentare TV licențiate către TVR - „Omul care a vrut să fie liber” și „Emigrant Blues”. Primul său film de lungmetraj de ficțiune, „Spre Nord”, este un thriller care a fost filmat în trei țări, a implicat cinci coproducători și în care s-au vorbit cinci limbi, având actori din patru teritorii. „Spre Nord” a avut premiera în 2022 în competiția Orizzonti de la Veneția, unde a câștigat premiul Bisato D’oro acordat de asociația criticilor independenți. Filmul a fost selectat la peste 25 de festivaluri internaționale și este disponibil în prezent în 14 teritorii europene pe HBO și HBO Max, SBS TV și VOD Australia și AntenaPlay România.

deFilm este o companie de producție cu sediul în București, fondată în 2009 de Radu Stancu. Implicați în toate tipurile de producții cinematografice, producătorii au lucrat la numeroase proiecte, iar recunoașterea muncii lor include selecții și premii la festivaluri internaționale de prestigiu precum Berlin, Cannes, Veneția, Locarno și IDFA. Ca membri ai Alianței Producătorilor de Film din România (APF), cooperează activ pentru a îmbunătăți politicile naționale din industria filmului și a facilita colaborările internaționale.

Producătorii români Ioana Lascăr și Radu Stancu sunt prezenți la Festivalul Internațional de Film de la Cannes 2025, în cadrul căruia au loc proiecțiile lungmetrajului O RISO E A FACA/ I ONLY REST IN THE STORM/ MÂINE VA FI O NOUĂ ZI, regizat de Pedro Pinho și coprodus de compania deFilm, Still Moving (Franța), Bubbles Project (Brazilia) și produs de companiile Uma Pedra no Sapato și Terratreme Filmes (Portugalia).

„Dinți de lapte” este un film realizat cu sprijinul Centrul Național al Cinematografiei, Guvernul României - Oficiul de Film și Investiții Culturale, CNC Centre national du cinéma et de l'image animée, Institut Français, Aide aux cinemas du monde, Danish Film Institute, Bulgarian National Film Center, Hellenic Film & Audiovisual Center - Creative Greece, National Recovery & Resilience Plan - Greece 2.0 - Co-production Window, Media Investment Communication, Creative Europe Media, TorinoFilmLab Production Award & Green Filming Award, Cinema City.