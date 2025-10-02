Depardieu dă în judecată o televiziune franceză pentru un reportaj

Depardieu, a cărui carieră prolifică în film și televiziune include comedia „Green Card” din 1990 și serialul Netflix „Marseille”, este figură cu cea mai mare notorietate implicată în răspunsul Franței la mișcarea #MeToo.

Vedetă a cinematografiei internaționale, Gérard Depardieu, în vârstă de 76 de ani a fost condamnat pentru agresiune sexuală asupra a două femei pe un platou de filmare în 2021 și urmează să fie judecat sub acuzația de violare a unei actrițe cu decenii mai tânără decât el, în 2018.

În total, aproximativ 20 de femei l-au acuzat pe Depardieu de comportament inadecvat, dar mai multe cazuri au fost retrase din cauza prescripției. El a negat în mod constant toate acuzațiile.

Procesul de joi se concentrează pe o dispută dintre Depardieu și o emisiune de televiziune care, în decembrie 2023, a difuzat un reportaj care i-a afectat imaginea publică și l-a determinat pe un ministru să spună că comportamentul său a făcut de rușine Franța.

Episodul, intitulat „Căderea Ogrei”, a inclus imagini cu el făcând în mod repetat comentarii sexuale despre femei în timpul unei călătorii în Coreea de Nord în 2018. Într-o secțiune, pare să facă un comentariu obscen despre o tânără fată care călărește un cal.

Avocații lui Depardieu și ai scenaristului francez Yann Moix, care era alături de el la momentul respectiv, au susținut că editarea filmărilor a făcut să pară că vorbește despre un copil, în timp ce, în schimb, vorbea despre un adult. Aceștia adaugă că imaginile au fost filmate ca parte a unui film de ficțiune pe care îl filmau împreună în țara asiatică. Nici Depardieu, nici Moix nu au fost prezenți la deschiderea ședinței instanței, joi dimineață.

Avocatul France Televisions a declarat că postul de televiziune a respins orice „manipulare și orice editare ilicită”.

„Nu există nicio îndoială și nicio ambiguitate că într-adevăr tânăra din imagine este cea vizată de remarcile lui Gérard Depardieu”, a declarat realizatorul.

Într-o mișcare rară, France Televisions a cerut unui expert să autentifice scena controversată.

Separat, un raport de expertiză în contextul anchetei de viol împotriva lui Depardieu, consultat de AFP, a constatat că acesta a făcut „remarci cu tentă sexuală... îndreptate către o fetiță care călărea un ponei”. Sistemul judiciar a dispus o altă expertiză pentru a determina exact toți pașii parcurși în editarea înregistrării video.

Documentarul, în care a apărut și actrița Charlotte Arnould acuzându-l pe Depardieu că a violat-o când avea 22 de ani și era anorexică, a fost o lovitură pentru actriță.

Ministrul culturii de atunci, Rima Abdul-Malak, a declarat că comportamentul lui Depardieu „face de rușine Franța”.

Însă președintele Emmanuel Macron a șocat feministele plângându-se de o „vânătoare de oameni” care îl viza pe Depardieu, pe care l-a numit un „actor impunător” care „face Franța mândră”.

(sursa: Mediafax)