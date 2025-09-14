Un documentar despre Victoria Beckham va avea premiera pe 9 octombrie

Regizată de Nadia Hallgren (Becoming) și realizată de echipa din spatele seriei câștigătoare la Premiile Emmy BECKHAM, seria urmărește viața și cariera Victoriei Beckham, de la copilăria ei în Anglia și succesul răsunător cu trupa Spice Girls, până la relația de notorietate cu fotbalistul David Beckham și afirmarea sa în lumea „haute couture”.

Seria include interviuri cu cei apropiați vedetei, inclusiv cu soțul ei și figuri importante din modă, și surprinde pregătirile pentru unul dintre cele mai ambițioase show-uri ale sale la Paris Fashion Week.

Seria explorează provocările și reușitele care i-au definit viața și cariera, evidențiind capacitatea ei de a se reinventa constant în fața publicului.

(sursa: Mediafax)