Documentariștii Lina Vdovîi și Radu Ciorniciuc - pentru a doua oară în competiția Festivalului Internațional de Film de la Sarajevo

În urmă cu cinci ani, documentarul „ACASĂ“ (România, Germania, Finlanda), regizat de Radu Ciorniciuc, scenariul Lina Vdovîi, primea Premiul pentru Drepturile Omului (acordat de Regatul Olandei) - fiind considerat cel mai bun film din competiţie care a abordat acest subiect. „TATA”, regizat de Lina Vdovîi și Radu Ciorniciuc, reprezintă a doua colaborare de succes cu Manifest Film și producătoarele Monica Lăzurean-Gorgan și Elena Martin.

Filmat în Italia, Moldova și România, „TATA” surprinde un moment de cotitură în viața unei familii: fiica, acum adultă, încearcă să-și ajute tatăl, muncitor migrant în Italia, care îi cere sprijinul după ce devine victimă a abuzurilor la locul de muncă. În timp ce Lina investighează prezentul tatălui ei, revin la suprafață tensiunile și rănile nevindecate din trecut - experiențe dureroase care i-au ținut distanțați ani de zile.

„Am decis să spunem această poveste pentru a rupe ciclul rănilor din copilărie și pentru a aduce în discuție violențele pe care unii le consideră normale, lucrurile pe care le tolerează sau le ascund de sine și de alții pentru supraviețuire, dar și pentru a învăța cum să ne protejăm mai bine copiii de durerea pe care o putem cauza dacă nu ne vindecăm propriile traume.”, menționează Lina Vdovîi.

„TATA” va avea premiera în cinematografele din România pe 12 septembrie 2025,

În prezent, filmul rulează în cinematografele din Olanda.

A făcut parte din competiția Zilele Filmului Românesc la TIFF 2025, fiind prezentat apoi la Ceau Cinema Timișoara. Va face parte din programul Festivalului Internațional de Film ANONIMUL (11 - 17 aug) și RAB Film Festival (Croația).

„TATA” a avut premiera mondială în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Toronto, a fost selectat în 15 festivaluri internaționale și are în palmares șapte premii: Premiul Silver Horn pentru regia unui film cu tematică socială în cadrul Competiției Internaționale de Film Documentar a Festivalului de Film de la Cracovia (Polonia, 2025), Premiul „Human Rights in Motion” la FIPADOC - Festivalul Internațional de Film Documentar, Biarritz (Franța, 2025); Premiul Alpe Adria Cinema pentru cel mai bun documentar și Premiul Publicului la Festivalul de Film de la Trieste (Italia, 2025); Premiul pentru Cel mai bun documentar în competiția internațională în cadrul Verzio – Festivalul Internațional de Film Documentar pentru Drepturile Omului (Ungaria, 2024); Premiul pentru cea mai bună regie în competiția central și est-europeană la Astra Film Festival, 2024; Premiul Publicului la Les Films de Cannes à Bucarest, 2024.

Citește pe Antena3.ro De ce s-a vândut această casă micuță cu 5 milioane de dolari

„TATA” a beneficiat, în perioada de dezvoltare, de prezența la IDFA Forum 2021 și a mai fost selectat la Chicken & Egg (Egg)celerator Lab, 2022; American Film Showcase, 2020; UnionDocs Early Production Lab, 2021; ESoDoc, 2020; Circle Women Doc Accelerator, 2020; Secțiunea In progress din cadrul Les Films de Cannes à Bucarest 2023; Cannes Docs Showcase 2023. De asemenea, proiectul a câștigat Premiul Eurimages Co-Production Development la CPH: DOX Forum 2021 și Premiul Alex Leo Șerban la Transilvania Film Festival (TIFF, Cluj-Napoca, 2019).

Documentarul regizat de Lina Vdovîi și Radu Ciorniciuc este produs de Monica Lăzurean-Gorgan, prin casa de producție Manifest Film, în coproducție cu Corso Film, Germania, HBO Max, 100%, Țările de Jos, cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei, Eurimages, MDR/ARTE, Film - und Medienstiftung NRW, Netherlands Film Fund, Al Jazeera Documentary, EO Docs, Creative Europe MEDIA Funded by the European Union și în asociere cu cu Chicken & Egg Pictures, AMERICAN FILM SHOWCASE, UNIONDOCS Early Production Lab, cu suportul ICR New York și UCIN. Autlook Filmsales este distribuitorul internațional al documentarului „TATA”.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹