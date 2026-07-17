„Dolce far niente”, filmul lui Nae Caranfil, ajunge pentru prima dată în cinematografele din România, într-o versiune restaurată 4K

Programul în cinematografe aici: https://www.independentafilm.ro/project/dolce-far-niente/

Coproducție între România, Franța, Italia și Belgia, „Dolce far niente” este inspirat de romanul „La Comédie de Terracina” de Frédéric Vitoux și imaginează o întâlnire fictivă între tânărul Henri Beyle, viitorul Stendhal, și compozitorul Gioachino Rossini, în Italia anului 1816.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=UAW1kLVol5A

Din distribuția internațională fac parte Giancarlo Giannini, François Cluzet, Margherita Buy, Isabella Ferrari și Pierfrancesco Favino, iar muzica este semnată de compozitorul italian Nicola Piovani, laureat al Premiului Oscar („La vita e bella”).

Deși a avut premiera internațională în 1998 și a fost prezentat de-a lungul timpului în festivaluri, „Dolce far niente” nu a rulat niciodată în circuitul cinematografic din România. Versiunea restaurată oferă publicului ocazia de a descoperi, pentru prima dată în cinematografe, unul dintre cele mai ambițioase și mai puțin cunoscute filme din filmografia lui Nae Caranfil.

Procesul de restaurare și remasterizare a fost realizat pornind de la negativele originale de imagine și sunet și s-a desfășurat în perioada martie-noiembrie 2025. Colorizarea a fost realizată de Răzvan Ungureanu, sub îndrumarea directorului de imagine Cristian Comeagă, restaurarea și remasterizarea sunetului au fost efectuate de Vlad Orășanu, la studioul MDV Production, iar curățarea digitală a imaginii a fost realizată de Mihai Dăncăiescu. Toate intervențiile asupra imaginii au fost efectuate în cadrul Arhivei Naționale de Filme.

Parteneri media: Cărturești, Cinemap, Zile și Nopți, Movienews, Films in Frame, Urban.ro, Catchy.ro, Munteanu Recomandă, Răsfoiala, AIVImedia.hub, Cinefan, Like5, PRwave, Daily Magazine, Jurnalul de Sâmbătă.

Despre Independența Film

Din 1997, Independența Film aduce în România filme de autor și cinema independent, titluri premiate și voci esențiale ale cinematografiei contemporane. Printre titlurile distribuite de-a lungul anilor, se numără Melancholia (r. Lars von Trier), Climax (r. Gaspar Noé), Parasite (r. Bong Joon-ho), Triangle of Sadness (r. Ruben Östlund), Titane (r. Julia Ducournau), Blue is the Warmest Colour (r. Abdellatif Kechiche), Talk to Her și Parallel Mothers (r. Pedro Almodóvar), The Killing of a Sacred Deer (r. Yorgos Lanthimos), I, Daniel Blake (r. Ken Loach) sau The Substance (r. Coralie Fargeat).

În 2026, Independența Film distribuie în cinematografe filme precum Franz (r. Agnieszka Holland), The Carpenter's Son (r. Lotfy Nathan), Los Domingos (r. Alauda Ruiz de Azúa, L'Étranger (r. François Ozon), Amarga Navidad (r. Pedro Almodóvar), Paper Tiger (r. James Gray), El ser querido (r. Rodrigo Sorogoyen)