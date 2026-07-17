Aici este cea mai periculoasă plajă de pe litoralul românesc

Litoralul românesc atrage în fiecare vară milioane de turiști, dar nu toate zonele de scăldat sunt la fel de sigure. Rapoartele Ministerului Sănătății, studiile de specialitate privind curenții marini și experiența salvamarilor converg spre aceeași concluzie: cea mai periculoasă porțiune a litoralului se află între Eforie Nord și Eforie Sud, pe bariera litorală Techirghiol.

De ce este Eforie Nord zona cu cel mai mare risc

Potrivit unui raport de specialitate privind curenții marini, citat de platforma jurnalistică Defapt.ro, „cea mai mare densitate a curenților rip, care prezintă și cele mai mari intensități, se înregistrează pe bariera litorală Techirghiol, în cadrul stațiunii Eforie Nord" — mai exact, pe sectorul de aproximativ un kilometru situat între Tabăra Luminița și Portul Belona, unde se formează aproximativ 10 curenți de smulgere (rip currents) distincți. Același raport precizează că această zonă este „asociată cu cel mai mare număr de decese prin înec și salvări în timpul sezonului estival în fiecare an de pe întreg țărmul românesc."

Curenții rip sunt fluxuri înguste și puternice de apă care se formează perpendicular pe țărm, de regulă în apropierea digurilor sau a altor structuri care întrerup linia naturală a plajei, și care pot trage chiar și înotătorii experimentați rapid în larg. Sunt recunoscuți vizual printr-o zonă de spumă albă sau apă mai tulbure, diferită de restul suprafeței mării, dar mulți turiști nu știu să identifice acest semnal.

Un factor suplimentar de risc, documentat de Ministerul Sănătății într-un raport privind calitatea apelor de îmbăiere, este poziționarea geamandurilor de delimitare pe acest sector: la mai puțin de 10 metri de mal, în condițiile în care, imediat după geamandură, adâncimea apei depășește deja 2 metri — o tranziție bruscă, neintuitivă pentru înotătorii mai puțin experimentați sau pentru copii.

Alte zone cu risc ridicat pe litoral

Eforie Nord nu este singura porțiune periculoasă a litoralului. Potrivit salvamarilor și rapoartelor privind incidentele din ultimii ani, alte zone frecvent semnalate ca riscante includ:

Costinești, în special zona plajei „Zece Steaguri", unde valurile mari și adâncimea bruscă a fundului mării, combinate cu prezența unei epave marine folosite adesea imprudent de turiști, generează un risc crescut de accidente. Mangalia (zona Neptun), unde s-au înregistrat cazuri de înec asociate cu gropi formate de curenți în apropierea țărmului, mai ales în condiții de vânt puternic. Mamaia și Constanța, în special în zonele digurilor, unde curenții se intensifică lângă structurile de piatră. Olimp, în zona cunoscută drept Aplin-Devos, considerată riscantă chiar și pentru înotătorii experimentați. Vama Veche, unde riscul crescut este asociat de salvamari mai degrabă cu consumul de alcool al turiștilor decât cu particularități naturale ale apei.



Cum te protejezi

Recomandările salvamarilor rămân constante an de an: respectarea semnificației steagurilor (roșu — scăldat interzis; galben — permis doar înotătorilor experimentați; roșu-galben — prezența salvamarului pe plajă), evitarea depășirii geamandurilor de delimitare și recunoașterea vizuală a curenților rip, semnalați printr-o fâșie de apă tulbure sau spumoasă, diferită de restul suprafeței mării. Dacă un înotător este prins într-un curent rip, recomandarea specialiștilor este să nu înoate direct împotriva curentului — epuizarea survine rapid — ci să înoate paralel cu țărmul, până iese din raza curentului, apoi să se îndrepte spre mal.