Ziua Aviației Române 2026: Spectacol aerian impresionant cu F-16 și Eurofighter deasupra Bucureștiului

Ceremonie oficială și moment solemn

Manifestările vor începe la ora 10:00 cu o ceremonie militară și religioasă dedicată eroilor aviatori. Evenimentul are o puternică încărcătură simbolică și marchează contribuția aviatorilor români de-a lungul istoriei.

Atmosfera solemnă va fi completată de defilări și momente oficiale, înainte ca atenția publicului să fie captată de demonstrațiile aeriene.

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Sursa foto FB Forţele Aeriene Române

Spectacol aerian cu aeronave de top

Punctul central al evenimentului îl reprezintă survolul formațiilor aeriene. Forțele Aeriene Române vor participa cu unele dintre cele mai importante aeronave din dotare, inclusiv F-16 Fighting Falcon, C-130 Hercules, C-27J Spartan, AN-30 și elicoptere IAR-330.

De asemenea, vor putea fi văzute elicoptere SMURD EC-135, S-70M Black Hawk și aeronava Bombardier Learjet 75 aparținând Ministerului Afacerilor Interne. Serviciul Român de Informații va participa cu elicoptere SA-365 Dauphin, iar Aeroclubul României va aduce aeronave Extra 300, cunoscute pentru acrobațiile spectaculoase.

Un moment special îl va reprezenta prezența aeronavelor Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Italiene, care vor completa demonstrația aeriană cu evoluții de mare precizie.

Zboruri de antrenament și restricții temporare

Pentru buna desfășurare a evenimentului, zborurile de antrenament au început încă de joi, 16 iulie, și vor continua până sâmbătă, 18 iulie, în special în intervalul dimineții. Acestea sunt necesare pentru sincronizarea formațiilor și testarea traseelor de survol.

Autoritățile au precizat că toate zborurile se desfășoară în condiții stricte de siguranță și cu respectarea reglementărilor aeronautice, astfel încât impactul asupra locuitorilor să fie minim.

Activități pentru public și ofertă educațională

În ajunul evenimentului, sâmbătă, între orele 10:00 și 18:00, Forțele Aeriene Române își vor prezenta oferta educațională la Palatul Cercului Militar Național. Vizitatorii vor putea afla detalii despre cariera militară în aviație și oportunitățile de formare disponibile.

Această inițiativă este dedicată în special tinerilor interesați de o carieră în domeniul aeronautic și oferă o perspectivă directă asupra profesiei de pilot militar.