Două lungmetraje din competiția oficială a Festivalului Internațional de la Locarno, produse cu implicarea companiei românești microFILM, premiate pentru actorie!

Katia Pascariu a fost recompensată vineri, 15 august, cu premiul Boccalino d’Oro pentru cea mai bună actriță, oferit de Juriul Criticilor Independenți, pentru rolul Stela din „Sorella di Clausura” (r. Ivana Mladenović). Actrițele Manuela Martelli și Ana Marija Veselčić au primit, sâmbătă, 16 august, Premiul Leopardul de Argint pentru interpretare, desemnat de juriul competiției internaționale, ce răsplătește excelentele lor prestații în filmul „Dumnezeu nu ne va ajuta” (r. Hana Jušić).



„Tabi to Hibi” de Sho Miyake a câștigat Leopardul de Aur pentru Cel mai bun film, Abbas Fahdel este câștigătorul premiului pentru cea mai bună regie, iar premiul special al juriului a fost acordat filmului „White Snail” de Elsa Kremser și Levin Peter, ai cărui protagoniști, Marya Imbro și Mikhail Senkov, au câștigat, de asemenea, un premiu pentru interpretare.

Filmele celor două regizoare, sprijinite de echipe de producție din România, au concurat în competiția oficială a festivalului de la Locarno, aflat la ediția 78, cu alte 16 titluri, printre care se numără și filme ale unor regizor consacrați precum Abdelatiff Kechiche („Mektoub, My Love: Canto Due”), Naomi Kawase (​​„Yakushima's Illusion”), Alexander Koberidze („Dry Leaf”), Abbas Fahdel („Tales of the Wounded Land”), Radu Jude („Dracula”) și mulți alții.

„Sorella di Clausura”, cel de-al treilea lungmetraj al regizoarei Ivana Mladenović este produs de Ada Solomon (microFILM, România), Ivana Mladenović (Dunav 84, Serbia), „Sorella di Clausura” și coprodus de Ines Vasiljevic (Nightswim, Italia), Bernat Manzano (Boogaloo Films, Spania).

Participarea „Sorella di Clausura” la Locarno a fost sprijinită de Centrul Național al Cinematografiei, Uniunea Cineaștilor din România și Institutul Cultural Român.





„Dumnezeu nu ne va ajuta”, scris și regizat de Hana Jušić, a fost produs de Ankica Jurić Tilić, și coprodus de Ada Solomon și Diana Caravia, Ines Vasiljević și Stefano Sardo, Yorgos Tsourgiannis, Didar Domehri, Aleš Pavlin și Andrej Štritof. Filmul a fost realizat cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei și Eurimages.

Compania microFILM a fost implicată, de asemenea, în coproducția lungmetrajului „Dracula” (regia Radu Jude), produs de Saga Film (România), alături de Nabis Filmgroup (Austria), Paul Thiltges Distribution (Luxemburg), RT Features (Brazilia), Samsa Film (Luxembourg), Bord Cadre Films (Elveția), Sovereign Films (Marea Britanie), a cărui premieră mondială la Locarno a avut puternice ecouri internaționale.

Aceste distincții completează palmaresul important al premiilor obținute de producții realizate cu implicarea microFILM.

Compania condusă de Ada Solomon, Carla Fotea, Diana Caravia și Alexandru Solomon, va fi reprezentată și la Festivalul Internațional de Film Sarajevo, ediția 31 (15 - 22 august) unde filmele „Sorella di Clausura” și „Dumnezeu nu ne va ajuta” vor concura în competiția oficială dedicată lungmetrajelor de ficțiune, iar „Alișveriș” (regia Vasile Todinca, produs de microFILM în coproducție cu Avanpost şi Hi Film Productions) este selectat în competiția dedicată scurtmetrajelor.