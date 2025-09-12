Ei sunt cei mai buni cinefili ai culturii țigănești. RROMA Film Festival și-a desemnat câștigătorii

Așa cum și-a obișnuit publicul din edițiile anterioare, RROMA Film Festival a omagiat personalități reprezentative pentru cultura romă dar și pentru spațiul cinematografic internațional, printre care se numără marele cineast Charlie Chaplin, regizorul Emil Loteanu și compozitorul Eugen Doga.

Juriului prezidat de Laura Baron Georgescu - profesor universitar dr. la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București, personalitate marcantă în domeniul montajului digital din România și fondatoare a Festivalului Film4Fun - i s-a alăturat compozitorul și muzicianul Michael Crețu, prezent în competiție la ediția anterioară a festivalului cu filmul documentar 300 Roma Tears - Johnny’s Legacy despre unchiul său Johnny Răducanu, scenografa și artista vizuală Oana Cocea – absolventă la L'École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre din Paris, și Marius Imre Parno, expert în proiecte de educație a romilor.

Fiul lui Charlie Chaplin, prezent la festival

Cinematograful Astra din Brașov care a fost neîncăpător pentru proiecția filmului Spirit of the Tramp (2024, regia Carmen Chaplin), peliculă care evocă originile rome ale lui marelui artist Charlie Chaplin, oferind o perspectivă unică asupra vieții și moștenirii muzicale a lui Chaplin prin ochii familiei sale. Într-o sală cu de două ori mai mulți spectatori decât capacitatea, proiecția a avut loc în prezența actorului, producătorului și scriitorului Michael John Chaplin, fiul artistului și nepotul marelui dramaturg Eugene O’Neil, care a evocat spiritul tipic romilor ce l-a însoțit pe tatăl său de-a lungul vieții și carierei. Născut în Santa Monica, statul California, Michael J. Chaplin este actor, producător şi scriitor de renume internațional, cunoscut pentru filmele A King in New York/Un rege la New York (1957), Act de trădare/ Act of Betrayal (1988) și Omul Sandwich/The Sandwich Man (1966). Este autorul romanelor I Couldn’t Smoke The Grass On My Father’s Lawn - o lucrare biografică și „A Fallen God”, o versiune modernă a legendei lui Tristan și Isolda. În cadrul festivalului de film, Michael Chaplin a fost însoțit de soția sa, pictorița Patricia Betaudier Chaplin, de fiica acestora, interpreta Kathleen Chaplin și de nepotul Jayden Chaplin. Alături de publicul larg, la Gala de deschidere au participat regizori și actori de film, oameni de cultură și muzicieni, reprezentanți ai tuturor autorităților publice locale ale județului Brașov printre care se numără dl. Adrian Iatan - vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, dl Mihai-Cătălin Văsîi - prefectul județului Brașov, domnii Dan-Dumitru Ghiță și Lucian Pătrașcu – viceprimari ai Municipiului Brașov, precum și reprezentanți ai unor instituții și organizații de promovare a culturii rome, respectiv președintele Autorității Naționale pentru Romi, dl Iulian Paraschiv și președintele Centrului Național de Cultură a Romilor - Romano Kher, dl Mihai Neacșu. Ei au salutat prezența festivalului în spațiul cultural brașovean și național.

În dimineața zilei de deschidere, familia Chaplin a fost invitată la o dezbatere tematică organizată la Primăria Municipiului Brașov, dezbatere inițiată de dl primar George Scripcaru care a evocat influențele cineastului Charlie Chaplin în educația cinematografică a fiecăruia dintre noi.

Cea de a doua zi de festival s-a desfășurat la Centrul Cultural al Comunei Augustin unde au fost prezentate publicului cele cincisprezece scurtmetraje aflate în competiție, unele dintre ele în prezența autorilor sau a actorilor din distribuție. La proiecții au participat regizorii Hector Maya Requena (Mexic), Valentin Anghel, Valentin Nechifor, Anastaseu Ștefan, actorii Oana Rusu, Dragoș Dumitru, Sorin Mihai, Florin Baicu, Cătălin Frăsinescu precum și doamna Alina Zamfir de la Grupul de Acțiune Locală Timișoara.

Unul dintre invitații speciali ai acestei ediții a fost prof. univ dr Gheorghe Sarău, profesor universitar doctor la Secția de limba și literatura rromani a Facultății de Limbi și Literaturi Străine din cadrul Universității din București, autorul primului dicționar din domeniul limbii rromani publicat în România și al unor lucrări emblematice în domeniul limbii, literaturii și istoriei romilor, promotor al limbii rromani în școli și facultăți. Au susținut alocuțiuni dl Sebastian Porumb – liderul comunității rome din comuna Augustin și membru fondator al RROMA Film Festival, viceprimarul Comunei Augustin dl Zoltan Vaida, dna Corina Păun – consilier la Centrului Național de Cultură a Romilor - Romano Kher, dl Ion Gorăcel – manager de proiect la Institutul Intercultural din Timișoara. Discuțiile au fost moderate de Bianca Beatrice Michi – fondator și director al festivalului, precum și de cineastul Cristian Radu Nema.

Recital de muzică și dansuri țăgănești

Competiția de scurtmetraje a fost urmată de un concert extraordinar cu muzică inspirată din tradiția romă și piese din filme inspirate din cultura romilor, recital susținut de artista de origine romă Lavinia Răducanu. Ea a fost acompaniată de Gabriel Muzicaș (chitară) și Rafael Muzicaș (vioară) în Parcul Primăriei Augustin unde a fost aprins un foc de tabără și a avut loc un show culinar cu specialități locale la ceaun. Supranumită de publicația „Le Monde”, în urmă cu câțiva ani, „vocea de cristal a Europei”, Lavinia Răducanu este profesor de canto la Academia de muzică, lector universitar doctor la Universitatea de Vest din Timișoara. Două dintre piesele sale au selectate în 2011 de Comisia Europeană pentru a fi incluse pe compilația muzicală dedicată Comunităților, un repertoriu alcătuit atât din teme clasice gitane. Atmosfera de poveste a fost conturată de prezența unui cort și a unei căruțe reinterpretate decorate conform tradiției rome de actorul Florin Baicu care a dorit să aducă la Augustin anumite elemente simbolice din șatra culturală pe care acesta a creat-o în comuna Cucuruzu. Familia Chaplin a avut o scurtă întrevedere cu copiii romi care au fost prezenți la petrecerea tradițională ca gest de transmitere a unei moșteniri culturale pe care acestia au primit-o, la rândul lor, de la marele cineast.

Cea de a treia zi de festival a debutat în comuna Augustin cu un workshop susținut de Viorica Doga, fiica marelui compozitor Eugen Doga, care a fost prezentă la festival pentru a evoca creația muzicală a tatălui său și pentru a participa la proiecția specială prilejuită de aniversarea de 50 de ani a filmului „Șatra”, film cu o coloană sonoră originală devenită emblemă pentru spațiul spiritual al romilor de pretutindeni.

După un proces foarte dificil de selecție, juriul a anunțat palmaresul celei de a treia ediții a RROMA Film Festival:

• Cea mai bună actriță – Ana Pasti pentru rolul feminin din filmul „In noapte” (r. Ana Pasti, 2020, România)

• Cel mai bun actor – Borislav Paunov pentru rolul masculin din filmul „Chocolate” (r. Orlin Milchev, 2024, Bulgaria)

• Cel mai bun scenariu – Pablo Vega pentru filmul Proud Roma (r. Pablo Vega, 2022, Spania)

• Cel mai bun film – Lluís Quilez pentru filmul Yanindara (2009, Spania)

• Cea mai bună regie - Anastaseu Ștefan pentru @TIKTOK Cowboy (2024, România)

• Trofeul Festivalului „Rona Hartner”– Chocolate (r. Orlin Milchev, 2024, Bulgaria)

• Mențiune specială ex aequo – Hector Maya Requena pentru filmul Gipsy Videodance (r. Hector Maya Requena, 2023, Mexic) și „Voci rome din perioada sclaviei” (CNCR, 2025, România)

• Mențiune specială II - Happy Birthday Romania! (r. Vali Nechifor, 2025, România)

• Premiul comunității Augustin - „Schimbarea imaginii publice a comunităților defavorizate” (r. Gheorghe Șfaițer, 2024, România, 21 min).

RROMA Film Festival a dedicat ceremonia de închidere a celei de a treia ediții marelui regizor Emil Loteanu și compozitorului de renume mondial Eugen Doga, care a trecut în eternitate în primăvara acestui an. Maestrul Doga este compozitorul muzicii originale a filmului, pe care a creat-o și a dăruit-o istoriei filmului și muzicii europene. Eugen Doga devenit cunoscut pe plan internațional și prin coloanele sonore ale filmelor regizate de Emil Loteanu, precum „Lăutarii”, „Tandra mea fiară”, „Șatra” și „Maria, Mirabela”. Compozitorul este de asemenea autorul celebrului vals Gramofon, care se regăsește pe o altă coloană sonoră, fiind totodată apreciat pentru colaborările sale cu Hollywood. Valsul din „Tandra mea fiară” a fost inclus de UNESCO în lista capodoperelor muzicale ale secolului al XX-lea și a răsunat pe marile scene ale lumii, inclusiv la Jocurile Olimpice.

Filmul „Șatra” a fost proiectat, după cincizeci de ani de la producția sa, în fața unui public emoționat. Dar cel mai emoționat a fost Michael J. Chaplin care și-a anunțat inițial prezența în Piața Sf. Ioan din Brașov doar la spectacolul de dansuri tradiționale rome susținut de ansamblul Sundari Dance School, spectacol care a precedat proiecția filmului „Șatra”. Cuprinsă de magia acestui film, familia Chaplin a urmărit până la sfârșit povestea tulburătoare a Radei și a lui Zobar fără să aibă nevoie de subtitrare. Prezența lor prelungită a fost răsplătită cu un moment coregrafic special pregătit de Opera din Brașov care a evocat personalitatea artistică a marelui Charlie Chaplin. Michael J. Chaplin a primit un premiu pentru întreaga carieră din partea organizatorilor RROMA Film Festival pe scena din Piața Sf. Ioan, în prezența spectatorilor și a autorităților din Brașov și Augustin.

RROMA Film Festival este organizat de Asociația CRN și finanțat de Consiliul Județean Brașov, și se desfășoară cu sprijinul Primăria Municipiului Brașov și Primăria Comunei Augustin.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹