Festivalul Internațional de Film Experimental București (BIEFF) revine între 22 și 28 septembrie, sub tema Common Ground

„Într-o lume în care individualismul și diferențele sociale, economice și culturale sunt speculate până la refuz de către capitalismul de platformă printr-un proces accelerat de alienare algoritmică, BIEFF își propune să celebreze ceea ce ne unește și să exploreze moduri alternative de a crea și de a trăi, invitând publicul să caute legături acolo unde par a fi doar rupturi, să asculte și să privească dincolo de granițe și diferențe. În întunericul sălii de cinema, poveștile și imaginile de pe ecran se întâlnesc cu experiențele și imaginația spectatorilor pe un teren comun în care sperăm să re-învățăm cum să fim împreună”, a declarat Oana Ghera, directoarea artistică a festivalului.

Pe lângă competiția națională de scurtmetraj, dedicată filmelor realizate de cineaști de origine română, competiția internațională de scurtmetraj, care reunește peste 30 de experimente formale variate provenind din peste 25 de țări, și competiția internațională de lungmetraj, dedicată cineaștilor aflați la primul sau al doilea lungmetraj, BIEFF.15 prezintă la București și programe speciale curatoriate în parteneriat cu instituții prestigioase, un focus dedicat colectivului El Pampero Cine din Argentina, întâlniri și dialoguri între cineaști și public, și proiecții eveniment ale unora dintre cele mai apreciate filme ale anului. Selecția de filme a BIEFF.15 a fost realizată de Oana Ghera, directoarea artistică a festivalului, alături de echipa de selecționeri formată din criticii de film Flavia Dima, Călin Boto și Dora Leu.

Două filme premiate luna aceasta la Locarno, în premieră la BIEFF

Printre titlurile prezentate în acest an se numără și cel mai nou film al regizorului palestinian Kamal Aljafari, „With Hasan in Gaza”, care va deschide cea de-a 15-a ediție BIEFF la doar o lună după premiera mondială de la Locarno, unde a fost recompensat cu Premiul Europa Cinemas Label. După filmele found footage „An Unusual Summer” și „A Fidai Film”, Aljafari își întoarce atenția către arhiva proprie: el se folosește de imagini video filmate în 2001, în timpul unei călătorii în regiune alături de Hasan, un ghid local, pentru a crea „un omagiu adus Gazei și locuitorilor săi, tuturor lucrurilor care au fost șterse și care mi-au revenit în minte în acest moment urgent al existenței, sau inexistenței palestiniene. Este un film despre catastrofă și despre poezia care rezistă”, a declarat regizorul pentru Variety.

După sublimul „What Do We See When We Look at the Sky”, cineastul georgian Alexandre Koberidze revine la rădăcinile sale lo-fi în „Dry Leaf”. Lungmetrajul, premiat și el la aceeași ediție Locarno cu o Mențiune Specială în Competiția Internațională și Premiul FIPRESCI, a fost filmat în întregime cu un telefon Sony Ericsson fabricat în 2009 și va închide cea de-a 15-a ediție BIEFF pe 28 septembrie. Cu acest film, „Koberidze dovedește că poți realiza o adevărată capodoperă și fără a mobiliza resurse imense și extractive, fără a folosi echipament sofisticat și scump, ori echipe de film imense (aici, tatăl lui este actorul principal, iar personajul secundar este, la propriu, invizibil) – necesare sunt doar imaginația și rigurozitatea”, a declarat Flavia Dima, selecționeră BIEFF.

Colectivul El Pampero Cine din Argentina, în focus la BIEFF.15

Totodată, colectivul argentinian El Pampero Cine, o prezență formidabilă în cinematografia independentă contemporană, va fi subiectul unui focus special la BIEFF.15. Format din regizorii Laura Citarella, Mariano Llinás, Agustín Mendilaharzu și Alejo Moguillansky și cunoscut pentru filme ca „Trenque Lauquen”, regizat de Citarella și ales cel mai bun film al anului 2023 de publicația Cahiers du Cinéma, sau „La Flor”, al lui Llinas, cel mai lung film din istoria țării, colectivul s-a bucurat în ultimii ani de un succes în creștere în rândul cinefililor și al criticii de specialitate. Cu ocazia prezenței la București a regizorilor Laura Citarella, Mariano Llinás și Agustín Mendilaharzu, publicul va avea ocazia să revadă câteva dintre cele mai aclamate lucrări din catalogul de peste 25 de filme produse în ultimele două decenii, și să participe la un masterclass susținut de cei trei autori.

Abonamentele pentru Festivalul Internațional de Film Experimental București – BIEFF vor fi puse în vânzare pe platforma Eventbook la începutul săptămânii viitoare. Programul complet va fi anunțat în curând.

ORGANIZATOR: Asociația Culturală Manekino

CO-FINANȚAT DE: Centrul Național al Cinematografiei, Primăria Sectorului 1 București

PARTENERI PRINCIPALI: Institutul Francez din România, Goethe-Institut România, Institutul Italian de Cultură București, Universitatea de Artă Teatrală și Cinematografică “I.L.Caragiale”

PARTENERI MEDIA: Zile și Nopți, Films in Frame, LiterNet, Revista FILM, IQads